Goleiro do Flamengo, Hugo de Souza se casa usando terno rosa

Hugo de Souza oficializa seu casamento com Evelyn Gomides em cerimônia na noite de quinta-feira, 16

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 18h08

O goleiro do Flamengo Hugo de Souza está casado! Ele oficializou seu casamento com a estudante de medicina Evelyn Gomides na noite de quinta-feira, 16, em uma cerimônia em uma casa de festas no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, o noivo escolheu um terno rosa e a noiva apareceu com um vestido branco. Os dois já eram casados no civil desde maio e, agora, celebraram o novo status ao lado de amigos e familiares.

A festa contou com decoração luxuosa, show de pagode e DJ para comandar a pista.

O romance de Hugo e Evelyn começou em 2021 e eles ficaram noivos seis meses após o início do relacionamento.

Quando se casaram no civil, Hugo de Souza mostrou as fotos nas redes sociais e se declarou para a amada. "Primeiro passo dado, nosso sonho tá se tornando realidade, obrigado por tudo que vc é pra mim, sou um ser humano melhor hoje por sua causa, simplesmente pra tentar te retribuir o que você representa na minha vida e a importância que vc tem nela, eu te amo incondicionalmente, sou grato a Deus pelo privilégio de te ter, e preta, o papel já tá assinado, mas AINDA TE ESPERO NO ALTAR!!!", disse ele.

Fotos do casamento do goleiro Hugo de Souza: