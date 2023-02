Glória Maria revelou preocupação com interessa da família sobre sua herança: "Esquisito"

Glória Maria revelou preocupação com o destino de sua herança; veja

A jornalista Glória Maria revelou que ficou assustada após a reação de alguns familiares ao descobriram que ela estava doente. Funcionária da Globo por mais de 50 anos, ela sempre foi considerada uma das profissionais mais bem pagas da emissora.

Em entrevista ao programa Roda Viva, a global disse que houve conversas sem sua autorização sobre o destino de sua herança. Ela ficou chocada com a situação.

“Foi uma coisa que me deu um susto. Falaram de dividir a herança, sendo que nem existia. É um negócio esquisito que você olha e não acredita”, disse ela. Na mesma entrevista, a jornalista também lembrou o carinho de Pedro Bial, que a acompanhou até o fim da vida.

“O Pedro Bial, a gente sempre foi amigo. Diziam que a gente brigava, mas sempre fomos apaixonados um pelo outro. Foi a pessoa que me segurou nas madrugadas de solidão”, disse.

Pedro Bial e Glória Maria foram a dupla mais marcante do Fantástico. Depois, a jornalista foi para o Globo Repórter, onde fez carreira.

VÃO SEGUIR NA GÁVEA

As filhas de Glória Maria vão seguir morando na mansão alugada que era da mãe. É que o tutor legal das meninas, o economista Paulo Mesquita, decidiu. As informações são da colunista Lu Lacerda, do iG. Segundo ela, Maria e Laura vão seguir morando no imóvel luxuoso e confortável localizado na Gávea, bairro do Rio de Janeiro.

MANSÃO APARECEU NO FANTÁSTICO

Durante a reportagem exibida pelo programa, o público conseguiu ver detalhes do local onde Gloria Maria viveu com as filhas. A mansão com decoração em tons sóbrios e clássica chamou a atenção. O programa de TV ainda destacou os vários porta-retratos com imagens de momentos de felizes da jornalista com as duas filhas em viagens e passeios.