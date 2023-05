Gkay compartilha tatuagem de seu rosto e divide opiniões de seus seguidores na web

A influenciadora, Gkay, repostou o registro do tatuador Vizzi, que pediu convite para a Farofa

A comediante e influenciadora Gkay compartilhou um trabalho especial de um tatuador na tarde desta quarta-feira, 17. Com um desenho eternizado na pele, ele tentou reproduzir o rosto da comediante e foi notado pela homenageada. No entanto, a repercussão nas redes sociais dividiu opiniões dos internautas.

Em publicação nos stories do Instagram, a influenciadora repostou a foto publicada pelo artista Vizzi. "Falta terminar, mas já estou amando", escreveu o tatuador.

No Twitter, os internatatas não deixaram passar e criticaram a estética da arte. "Meu Deus, coitada da Gkay kkk Imagina alguém tatuar seu rosto todo deformado", escreveu um perfil. "As tatuagens sempre proporcionando show de horrores", publicou outra conta. "Ta a cara da Boca Rosa", comentou um terceiro.

Após ser repostado pela famosa, o tatuador aproveitou para pedir um convite para a Farofa, evento realizado pela atriz com diversos famosos no palco e entre os convidados. "Meu amor. Já posso ficar ansioso pela Farofa?", escreveu.

Confira o desenho:

Fã faz tatuagem em homenagem a Gkay, e divide opiniões. pic.twitter.com/2oN2sDYhA6 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) May 17, 2023

Gkay deixa seus seguidores em choque ao revelar novo visual

No começo do mês de Maio, a influenciadora chocou os seus seguidores ao mudar de visual. Em uma série de fotos, a influenciadora surgiu sentada em um salão de beleza a revelou que abandonou os cabelos longos e esbanjou beleza com as mechas mais curtinhas.

“Cabelo novo”, escreveu a comediante na legenda da publicação contendo oito fotos feitas em um salão de beleza de São Paulo.

Nos comentários, o novo visual de Gkay surpreendeu e foi aprovado. A atriz Marina Ruy Barbosa escreveu: “Passada”. E ainda elogiou: “Gata”. Os seguidores de Gkay também aprovaram a mudança e rasgaram elogios nos comentários do post. “Estou chocada com a beleza”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Acertou muito”.