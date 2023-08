Gisele Bündchen compartilha clique raro para homenagear irmã: “Mana amada”

Gisele Bündchen divide registro raro para celebrar aniversário da 'mana'; saiba quem são as cinco irmãs da top model

A família de Gisele Bündchen está em festa! Isso porque uma das cinco irmãs da ubermodel brasileira celebra seu aniversário nesta segunda-feira, 14. Para não deixar a data passar em branco, a loira compartilhou um clique raro ao lado de sua ‘mana’ caçula, Rafaela Bündchen, apelidada carinhosamente de ‘Fafi’.

Através de seu stories do Instagram, Gisele prestou uma homenagem singela para Rafaela ao compartilhar um registro em que as duas aparecem coladinhas: “Feliz aniversário, mana amada! Te amo muito”, se derreteu a mãe de Benjamin, de 13 anos, e de Vivian Lake, de 10, frutos do antigo casamento com o atleta americano Tom Brady.

Gisele Bündchen celebra aniversário de uma de suas cinco irmãs, Rafaela Bündchen - Reprodução/Instagram

Mas além de celebrar a data especial, a postagem da modelo também traz curiosidade sobre as outras cinco irmãs. Além de Rafaela, Gisele também tem outras quatro irmãs, Raquel, Graziela, Gabriela, e sua irmã gêmea, Patrícia. Vale lembrar que recentemente, as mulheres fizeram uma viagem para celebrar o aniversário duplo da família.

Em seu feed, Gisele compartilhou detalhes da celebração especial de seu aniversário ao lado da irmã gêmea: “Queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para parabenizar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com minha irmã gêmea e nossas pequenas”, a modelo comemorou a 'viagem de garotas'.

Gisele Bündchen participa de nova campanha de lingerie:

Ela voltou com tudo! Depois de 17 anos distante, nossa ubermodel, Gisele Bündchen, está de volta com a icônica marca de lingerie Victoria 's Secret, que também está fazendo um comeback. A loira brilhou nos cliques de uma campanha chamada “The Icons”, junto de várias modelos icônicas: como a brasileira Adriana Lima, Candice Swanepoel e Naomi Campbell; confira as imagens!