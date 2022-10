Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são flagrados em praia do RJ

O casal Gio Ewbank e Bruno Galiasso foi flagrado em momento de lazer na Barra da Tijuca

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 15h30

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram flagrados curtindo uma boa praia no Rio de Janeiro. Distraídos, os dois foram fotografados enquanto saíam do mar da praia da Barra da Tijuca.

O casal estava de mãos dadas em clima de romance e foram flagrados também deixando o local. A loira sustentou um corpo com tudo em cima, enquanto usava biquíni e shorts preto coladinho. Bruno estava com a camiseta grudada no corpo e molhada.

Gio Ewbank tem apresentado o podcast 'Quem pode, pod', no qual recentemente entrevistou a cantora Iza. A artista se revelou demissexual, alguém que só sente atração por pessoas se houver uma conexão mental e sentimental. Ela separou do marido, o produtor Sérgio Santos, recentemente.

Confira a sequência de fotos do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank: