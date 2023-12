Gilberto Gil homenageia Preta Gil e celebra a cura da filha após câncer

"Melhor notícia do ano", declarou Gilberto Gil que dedicou trechos de sua música "Realce" à herdeira; Preta Gil celebra o fim do tratamento

Nesta terça-feira, 12, Gilberto Gil encantou seus mais de dois milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar uma série de fotos ao lado da filha, Preta Gil para celebrar a cura da cantora, compositora e empresária.

Na legenda,o cantor dedicou alguns versos de sua canção "Realce" à filha: “Se a vida fere. Como a sensação do brilho. De repente a gente brilhará”, Gil ainda escreveu: "O sucesso no tratamento de Preta Gil é a melhor notícia do ano para a Família Gil".

Nos comentários, Preta agradeceu o apoio do pai: "Te amo! Obrigada, pai, por tudo". Fãs, amigos e seguidores também escreveram mensagens de carinho à família. "O Brasil pediu tanto por isso... Deus é fiel, Oxum é mãe! Comemoremos!", disse uma internauta. "Amo a familia Gil! O axé vivo e o planeta agradecem sua presença, Gil. Aquele abraço! Axé, Preta, vida e saúde, querida", acrescentou outra.

Na manhã desta terça, Preta deu sua primeira entrevista no "Encontro com Patrícia Poeta" após revelar que estava curada do câncer.

"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino! Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico", iniciou.

Em janeiro, a cantora recebeu o diagnóstico de câncer de intestino e passou por duas cirurgias e um longo tratamento desde então.Preta disse que para se classificar como "curada" do câncer de forma definitiva, ela precisará ser acompanhada pelos próximos cinco anos. Mas a cantora não deixa de celebrar a cura nessa etapa, na remoção do câncer de intestino. "Essa etapa eu venci e vou vencer as próximas que vierem", disse ela, que fez sua última cirurgia há 12 dias.