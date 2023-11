Gil do Vigor volta a planejar sua candidatura para a presidência: "Será?"

Gil do Vigor volta a falar sobre a sua vontade de se candidatar à presidência e volta a planejar sua futura campanha; confira!

Não é de hoje que o ex-BBB Gil do Vigor demonstra a sua vontade de concorrer à presidência do Brasil. No entanto, o economista já começou a planejar sua futura campanha, pensando em colocar o seu desejo em prática.

Respondendo a uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram, o destaque da 21ª edição do reality show da Globo contou sobre seus planos e até deu uma data para realizá-lo. Um de seus seguidores abordou o assunto com curiosidade. "Na próxima eleição para presidente, você será candidato?", perguntou.

Gil, que está morando nos Estados Unidos e estudando para adquirir seu PhD em Economia, foi sincero sobre seu planejamento. "Será??? Ahaha não gente. Aguardarei minha formação como PhD. Talvez na eleição seguinte se Deus quiser", disse o famoso.

Gil do Vigor já falou sobre seu sonho em podcast

A última vez que o ex-BBB Gil do Vigor falousobre se tornar presidente do Brasil foi em julho deste ano, durante sua participação no podcast PodPah, comandado por Igão e Mítico. Ao ser questionado pelos apresentadores sobre objetivo ao final da trajetória acadêmica, Gil afirmou que pretende se tornar presidente do Brasil.

"Eu quero ser presidente do Brasil. Eu juro por Deus!", disse ele. "Eu acredito que sou muito a cara do nosso país e tenho uma missão aqui nessa terra. Eu não sou o mais inteligente, mas eu sou esforçado", começou falando.

"Eu não sou o mais eloquente, mas eu sei que as pessoas conseguem me entender", disse Gilberto, contando sobre as dificuldades que enfrentou por ser de origem humilde e os perrengues que passou durante a vida. "Eu sei qual é o dia a dia do brasileiro e sei também que o nosso líder vai ditar o tom do nosso país", afirmou.

Gil do Vigor ainda disse que acredita que estará pronto após o fim de seu PhD: "Eu quero ver como seria sabe? Acho que nosso país precisa também de um líder que consiga trazer essa diversidade, sabe? E representatividade".

Por fim, ele também comentou que até já se imagina com a faixa presidencial e que teve certeza dessa ideia após tudo que conquistou por conta de seus fãs. "Vou subir de terno rosa! Eu acredito que nosso país é um país incrível, as pessoas são maravilhosas".