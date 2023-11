Gil do Vigor faz desabafo sobre vida amorosa nas redes sociais: “Amor verdadeiro”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor abriu o jogo sobre o status de sua vida amorosa nas redes sociais e recebeu apoio de fãs

Neste domingo, 12, Gil do Vigor fez um desabafo em suas redes sociais no qual abriu o jogo sobre o status de sua vida amorosa. O economista usou seu perfil no X (anteriormente chamado de Twitter) para relatar uma desilusão amorosa que sofreu recentemente.

“Estava conversando com um rapaz lindo e incrível, que desejava casar, construir uma família, mas ele me perguntou se eu desejava morar nos Estados Unidos e quando eu respondi que não, ele disse que não continuaria conversando comigo pois não se imagina morando em outro país que não seja o USA [sigla em inglês para Estados Unidos da América]”, relatou o ex-BBB.

Porém, o fato não fez com que o semifinalista do BBB 21 desistisse da procura de um amor. “Mas eu seguirei em busca do amor verdadeiro, alguém que seja meu cúmplice, que seja honesto, que esteja ao meu lado”, declarou o economista que faz PhD em uma universidade nos Estados Unidos.

Os seguidores de Gil o apoiaram após o relato. “Ele nem levou em consideração que as pessoas podem mudar de ideia, né? Tanto em relação a sua decisão, quanto a dele também. Quem perde é ele, Gil”, declarou uma fã. E o ex-BBB respondeu: “Pensei isso”.

“Melhor tirar isso a limpo rápido do que descobri depois! Já pensou se isso fosse descoberto com três anos de relacionamento?”, questionou um seguidor. E o economista concordou: “Verdade”. Uma admiradora ainda comentou: “Ele não te merece, meu amor”.

Outro fã ainda deixou um apoio a Gil. “Avisa pra ele que assim que finalizar o PhD, você vem para o Brasil onde será presidente, onde vai casar, onde terá lindos filhos vigorosos”, disse o seguidor, lembrando da intenção do ex-BBB de se tornar presidente do Brasil.

Vale lembrar que no início deste ano, Gil participou do quadro “Solteiros On-Line” do programa “Mais Você” apresentado por Ana Maria Braga, onde saiu em busca de um pretendente. Apesar de protagonizar um beijão ao se encontrar com seu candidato preferido, a relação não foi para frente.

Desabafo!

Ainda nessa semana, Gil compartilhou um vídeo em seu Instagram onde fazia um desabafo sobre ódio nas redes sociais. O influenciador apareceu muito irritado com ataques e mensagens ofensivas que vê na internet.

“Tem coisas também que não dá para você dar seu pitaco! Não é para dar pitaco na beleza do outro. Se a pessoa é bonita ou se não é, se você gostou ou não, problema seu!”, declarou o economista.