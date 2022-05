Beijo de Gil do Vigor no Mais Você agita as redes sociais

Telespectadores ficam animados com exibição de beijo de Gil do Vigor em pretendente durante quadro de namoro no programa Mais Você

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 10h29

Na manhã desta quinta-feira, 12, os internautas fizeram vários comentários nas redes sociais após a exibição do beijo de Gil do Vigor em um pretendente no quadro de namoro do programa Mais Você, de Ana Maria Braga. A cena do beijo foi ao ar quando o ex-BBB encontrou um rapaz pessoalmente após conversas online.

O momento do beijo aconteceu em um jantar romântico deles e a web foi à loucura. Vários telespectadores reagiram à cena no Twitter.

“Um beijão desses logo no café da manhã é melhor que pão na chapa”, comentou um fã. “10h da manhã e um beijão gay na TV. Gil do Vigor, você venceu”, escreveu outro. “Gente, o que foi esse beijão do Gil e Raimundo em rede nacional? Coisa mais linda”, comentou mais um.

Apesar da repercussão, Gil do Vigor não engatou um namoro com o rapaz. “Ele é muito tímido, então ficou só na amizade”, disse ele na atração.

Veja mais reações dos internautas:

A Família tradicional brasileira levanta pra tomar seu digno café matinal e se depara com Gil do Vigor lascando beijo em macho, em plena 09h da manhã. Esse é o Brasil que eu quero rsrs #MaisVoce Ana Maria pic.twitter.com/Oq8WkCjkbq — Adelson Mota (@AdelsonMota3) May 12, 2022

Gil dando aquele beijo agora de manhã no #maisvoce .

Que lindo! pic.twitter.com/jB5YGS5WVX — EDU ♞♠ (@eduardopaixao38) May 12, 2022