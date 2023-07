Gigi Hadid posta fotos em praia paradisíaca após pagar fiança por posse de droga

'Tudo fica bem quando termina bem', escreveu Gigi Hadid na legenda da publicação em que cita trecho da canção da amiga, Taylor Swift

Após ser presa por posse de drogas e pagar fiança para ser solta, Gigi Hadid, de 28 anos, publicou em suas redes sociais, na tarde desta terça-feira, 18, fotos curtindo uma praia paradisíaca. "Tudo fica bem quando termina bem", escreveu ela na legenda da publicação.

Nas fotos a modelo aparece sozinha, ao lado de colegas, com alimentos consumidos durante a viagem e detalhes das joias usadas. Nos comentários da publicação, os internautas comentaram a notícia de mais cedo: “Ela não poderia ligar menos”, apontou um internauta, “Eu gosto de imaginar ela postando isso após pagar a fiança”, brincou um, "Meu nível de imprudência depois de ser preso e pagar fiança", escreveu outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gigi Hadid (@gigihadid)

Gigi Hadid foi presa na alfândega de um aeroporto nas Ilhas Cayman na semana passada. O caso só se tornou público nesta terça-feira, 18, em uma reportagem da revista People. A publicação informou que a jovem foi detida pelos agentes de controle de fronteiras ao ser flagrada com posse de drogas em sua bagagem.

Ao chegar no local em um jatinho particular, a modelo foi detida por um tempo e liberada ao pagar uma multa de R$ 1 mil. A substância ilegal foi identificada na mala dela ao passar pelo raio-x do aeroporto.

A imprensa internacional informou que a quantidade encontrada era pequena e para consumo próprio. Ela e uma amiga foram presas e passaram por uma audiência no tribunal, que as declarou culpadas e elas pagaram uma multa.

O representante de Gigi Hadid informou que ela estava com maconha por uma indicação médica. “Gigi estava viajando com maconha comprada legalmente em Nova York com uma licença médica. Também é legal o uso da substância no Grand Cayman desde 2017. Seu registro permanece limpo e ela aproveitou o restante da viagem na ilha”, informou.

