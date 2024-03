Geyze Diniz, viúva de Abilio Diniz, consagra legado do empresário durante evento: 'Orgulho de ser brasileiro'

Empresário Abilio Diniz é homenageado com a Árvore da Vida, escultura feita pela artista plástica Bia Dória, em evento nesta sexta-feira, 15, em São Paulo

O empresário Abilio Diniz (1936-2024) foi homenageado com a Árvore da Vida, uma escultura feita pela artista plástica Bia Doria (63), nesta sexta-feira, 15, durante cerimônia no Seminário de Varejo do Grupo de Líderes Empresariais (LIDE). A viúva Geyze Diniz (51) falou com exclusividade a CARAS Brasil sobre a emoção em receber a homenagem e sobre os ensinamentos do empresário. "Sempre teve muito orgulho de ser brasileiro", destaca.

"A homenagem foi linda, a escultura que a Bia fez é maravilhosa, vou deixar em um lugar de destaque essa memória dele e desse evento. Abilio, realmente, acho que é um marco para o varejo brasileiro. Ele sempre foi um apaixonado pelo Brasil. E a nossa história muito que se confunde, também, em relação ao varejo e a história do Abílio. Que fiquem aqui todos esses aprendizados, esse legado que ele deixa, para que a gente dê continuidade em tudo isso que ele tanto trabalhou e tanto quis que a gente realmente tivesse o Brasil em outro patamar. Ele sempre teve muito orgulho de ser brasileiro", fala Geyze.

Ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, o jornalista e empresário João Doria (66) lembrou Abilio, que morreu aos 87 anos, em fevereiro, vítima de insuficiência respiratória. "Abilio Diniz partiu cedo, mas cumpriu a sua missão e deixou um enorme legado, não apenas para o varejo brasileiro, não apenas para a sua família e amigos, mas para o País. Abílio não só foi um líder do varejo. Inovador, transformador, inspirador, também foi um líder no Brasi. Preocupado com os mais pobres, os mais humildes e vulneráveis, preocupado com a cultura, com o esporte e com o bem-estar da sua população, preocupado com as grandes causas brasileiras. Uma perda imensa, mas um legado, também, de um enorme valor que ele nos deixou. E hoje, tivemos a oportunidade de ofecer uma justíssima homenagem ao Abilio Diniz", destaca.

QUEM FOI ABILIO DINIZ

Abilio Diniz transformou a doceria da família, fundada em 1949 por seu pai, Valentim Diniz, em um dos maiores negócios do Brasil: o Grupo Pão de Açúcar. Assumiu o comando do grupo na década de 1990 e deixou o GPA em 2013. Além da trajetória no Pão de Açúcar, teve outras atuações de destaque como empreendedor e foi acionista do Carrefour Brasil.

O empresário também comandou, nos últimos anos, programas na CNN, onde recebeu empresários, políticos e nomes importantes da sociedade civil para discutir e repensar os caminhos do desenvolvimento econômico e social de nosso país.

Ele também era apaixonado por esportes e se tornou um exemplo na prática de atividades físicas. Teve seis filhos, dezoito netos, além de bisnetos. O filho caçula, Miguel, nasceu em 2009, quando Abilio tinha 72 anos. Em 2022, ele enfrentou uma tragédia pessoal com a morte do filho João Paulo, aos 58 anos.