"Deus determina o sucesso das coisas", declarou Abilio Diniz em entrevista

Em 1997, Abilio Diniz (1939 - 2024) foi destaque na capa da Revista CARAS e abriu intimidade para falar dos bastidores de sua vida como empresário

Destaque no mundo dos negócios há mais de 40 anos, Abilio Diniz (1939 - 2024) sempre foi um homem que fazia questão de exaltar todo o seu esforço e dedicação por seu trabalho. No entanto, poucos conheceram os bastidores de sua vida, a qual acordava antes das 06h00 para praticar esportes e se manter saudável. Em 1997, ele estampou uma capa da Revista CARAS a qual comentou sobre suas conquistas. "Deus determina o sucesso das coisas", disse.

"Se a vida não tiver competitividade não tem graça. Para mim, ela sempre foi uma competição. Nunca me deram nada de presente. O que tenho consegui com esforço e, muitas vezes, com sacrifício", disse ele, que iniciou no mundo dos negócios na doceria do pai e desde então seguiu reforçando sua vontade e determinação.

Exibindo o corpo atlético, esculpido em anos de treino e atividades diversas, como goleiro, piloto, jogador de polo a cavalo e tênis, ele se mostrava orgulhoso com a história que construiu. Sua paixão pelo esporte, claro, também foi passada para os filhos Ana Maria, João Paulo, Adriana e Pedro Paulo, que acompanhavam ele a cada momento.

"Nunca impus nada. Achei que eles ou tomariam aversão ou se tornariam viciados em atividade física", disse o empresário, em comemoração ao ver os filhos homens seguindo seus passos e praticando os esportes que viraram uma paixão.

Aos 58 anos, a rotina de Diniz se iniciava pouco antes do dia clarear. Ele acordava as 5h30, encurtando a noite para aproveitar ainda mais o dia. Depois de sua corrida sagrada, ele partia para o escritório onde contava com um vestiário construído exclusivamente para facilitar sua vida de esportista e empresário.

Reservado quanto a sua vida pessoal, Abilio não era do tipo que costumava ser visto em festas e boates, a não ser que fosse para eventos familiares ou empresariais. Não era de beber muito e pouco fumava, preferia manter uma rotina mais saudável possível. "Hoje fumo dois cigarro, sempre à noite, um no aperitivo e outro depois do jantar", confessa.

Religioso e devoto de Santa Rita de Cássia, a qual carregava um santinho na carteira, ele fazia questão de não impor separações e limites entre a vida profissional, familiar, esportiva e profissional. "Creio em Deus como uma forma de força que está dentro de cada um de nós e procuro seguir na vida aquilo que essa crença me dá como diretriz", afirmou ele, que completou: "Deus determina o sucesso das coisas. Eu só faço a minha parte".