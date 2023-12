Genro e nora: conheça os agregados da família de Fátima Bernardes

Fátima Bernardes compartilhou um registro com a nora na última quinta-feira, 28; além da jovem, a apresentadora também tem um genro

Fátima Bernardes compartilhou um registro ao lado de Túlio Gadelha, do filho, Vinícius, e da nora, Thalita Martins, na última quinta-feira, 28, para celebrar o aniversário da namorada do herdeiro. Além dela, a apresentadora também tem um genro, Caio Freitas, namorado da filha Beatriz Bonemer. Conheça os agregados da família de Fátima Bernardes.

Engenheira química, Thalita Martins engatou romance com o filho de Fátima Bernardes em março de 2017, quando os dois ainda cursavam faculdade no Rio de Janeiro. Carioca, a jovem tem 25 anos e mora na França junto com Vinícius. Os dois pararam no país europeu depois de realizarem um intercâmbio para os estudos.

Em seus destaques nas redes sociais, a nora de Fátima Bernardes compartilha perguntas que respondeu de seus seguidores. Ela já afirmou que tem uma irmã chamada Nathalia Martins e que se dá muito bem com os sogros, com Túlio Gadelha e com Natasha Dantas.

Caio Freitas, por sua vez, vive namoro com Beatriz Bonemer desde novembro deste ano. Piloto de avião para voos comerciais com licença para multimotores e instrumentos, o rapaz de 30 anos é torcedor do Flamengo e tem uma relação próxima com sua família. Discreto nas redes sociais, o genro de Fátima Bernardes publica registros com os parentes, amigos e de viagens.

Laura Bonemer, também trigêmea de Fátima Bernardes e William Bonner, é discreta com a vida pessoal e não tem nenhum relacionamento assumido publicamente. A jovem está fazendo um mestrado na França desde 2022. "Chegou o dia! Ela decidiu fazer um mestrado na França, todos ficamos felizes por ela. Mas, na hora de dizer 'até breve', é difícil demais. Adorei ver quantos amigos vieram dar tchau, quanto amor recebeu da família nesses dias. O coração está apertado, mas feliz. Bom demais ver um filho correr atrás dos seus sonhos. Enquanto isso, a gente fica por aqui contando os dias para o reencontro. Te amo, filha", declarou Fátima Bernardes nas redes sociais com registros da despedida em agosto do ano passado.