Gêmeas de Ivete Sangalo surgem enormes e roubam a cena em show; veja fotos

Gêmeas de Ivete Sangalo surgem enormes e roubam a cena em show histórico da mãe que aconteceu nesta quarta-feira, 20; veja fotos

As filhas gêmeas de Ivete Sangalo roubaram a cena no histórico show realizado pela mãe no Maracanã nesta quarta-feira, 20. Comemorando seus 30 anos de carreira, a artista recebeu os filhos que acompanharam cada detalhe direto dos bastidores.

No finalzinho, Helena e Marina subiram no palco e dançaram muito ao lado da mamãe famosa. Em outros cliques realizados nos bastidores, Marcelo Sangalo aparece com uma das irmãs nos braços.

No show Ivete - 30 anos de carreira, a artista se esbaldou e cantou todos os principais hits de sua trajetória, desde o início na Banda Eva até os hits mais atuais. Uma multidão cantou cada uma das músicas e vibrou até o fim.

A família Sangalo chegou ao Rio dias antes do show. Durante a semana, o primogênito da cantora aproveitou para fazer um passeio na companhia de um amigo e percebeu quando os paparazzi estavam fazendo fotos dele nos corredores do local. Rapidamente, ele esbanjou o seu sorrisão para as fotos. Na ocasião, o jovem usava apenas roupas pretas e tênis.

Veja:

Gêmeas de Ivete Sangalo em show - AgNews

Ivete Sangalo revela frase marcante do filho

A cantora Ivete Sangalo abriu o coração e contou detalhes de um momento difícil que viveu ao lado do filho, Marcelo Sangalo. Em uma entrevista, a estrela disse que ainda na infância, o herdeiro a surpreendeu com uma declaração forte.

"Um dia, ele me disse: 'Mãe, queria lhe contar uma coisa'. Eu tinha, assim, um mês de parida. Ainda estava aquela coisa dos pontos e tal... E ele falou: 'Eu amo mais o meu pai do que você'. Aí eu falei: 'É, meu filho? Tudo bem'. Aquelas mães-cabeça que leem livro, sabe?'", começou ela em conversa com o podcast sobre maternidade, Mil e uma Tretas, de Thaila Ayala, Julia Faria e Rachel Maia.