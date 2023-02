Gabriela Prioli encanta ao compartilhar clique com o marido e a filha: "Mudou tanto a minha vida"

Nas redes sociais, Gabriela Prioli postou um clique ao lado do marido e da filha do casal, e fez uma declaração

Gabriela Prioli (37) usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para compartilhar com seus seguidores um lindo clique em família.

Em seu perfil no Instagram, a nova apresentadora do programa Saia Justa, do GNT, postou uma foto em que aparece ao lado do marido, Thiago Mansur (32), e da filha do casal, Ava (1 mês), e prestou uma linda homenagem ao amado.

"Meu amor… no último domingo eu tive insônia. E você não sabe, mas sem conseguir dormir eu me enrosquei em você e agradeci, muitas vezes, ter te encontrado. Você mudou tanto a minha vida. Me deu tanto espaço pra eu ser quem eu sou que me fez sentir uma inteireza que eu não sabia possível", começou a advogada.

"Eu nunca mais me senti inadequada. A sua segurança gentil me acolheu nesse sorriso sem fim. E quando eu pensei que já era feliz demais, você me deu essa menina que tem os seus olhinhos de bolota. Vivos, curiosos, doces. E sorri assim como você: leve", acrescentou.

Por fim, Prioli se declarou para o amado. "Enquanto você dormia eu dizia que te amava pra sempre e que queria passar com você o resto dos meus dias. Repito agora, já despertos. Te amo. Obrigada pela caminhada até aqui", finalizou.

Confira a publicação de Gabriela Prioli com a família:

Prioli rebate críticas

Recentemente, Gabriela Prioli respondeu a um questionamento sobre já ter voltado a trabalhar. Ela deu à luz no final de dezembro. "Somos julgados o tempo todo. Eu e você. Todos nós. Eu, expondo publicamente a minha vida, sou julgada talvez por mais pessoas. Essa é a única diferença", começou.

"Me julgariam se eu tivesse voltado e se eu não tivesse voltado. E nunca, não importa qual seja minha decisão, eu vou agradar a todos. Sabe o que é o mais importante? É que eu não desejo agradar a todos. Eu quero fazer aquilo que, com as ferramentas que eu tenho, me parece o melhor para mim e para a minha filha", disse ela.

