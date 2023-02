Gabriela Prioli rebate críticas por voltar a trabalhar após parto da filha: "Julgados o tempo todo"

Gabriela Prioli desabafou sobre as críticas que recebeu por ter voltado a trabalhar após o parto

Gabriela Prioli (37) respondeu a um questionamento sobre já ter voltado a trabalhar. Ela deu à luz no final de dezembro.

"Somos julgados o tempo todo. Eu e você. Todos nós. Eu, expondo publicamente a minha vida, sou julgada talvez por mais pessoas. Essa é a única diferença", começou.

"Me julgariam se eu tivesse voltado e se eu não tivesse voltado. E nunca, não importa qual seja minha decisão, eu vou agradar a todos", disse.

"Sabe o que é o mais importante? É que eu não desejo agradar a todos. Eu quero fazer aquilo que, com as ferramentas que eu tenho, me parece o melhor para mim e para a minha filha".

"Não faço isso sem dúvidas, sem dor. Mas faço. É isso que importa. Amadurecer é assim. Estamos bem, eu e Ava. Porque ela só está bem se eu estou bem. Passo longe da lógica do sacrifício para viver uma lógica de felicidade compartilhada", finalizou.

Gabriela Prioli anuncia saída da CNN Brasil: "Encerro um ciclo muito feliz"

"Tudo na vida tem começo, meio e fim. E embora nós geralmente tenhamos medo do fim, ele nem sempre é algo ruim: é ele que abre espaço para um novo começo! Hoje eu encerro um ciclo muito feliz. O começo — em março de 2020 —, acho que vocês todos conhecem. Que intenso foi o Grande Debate!", escreveu Gabriela Prioli.

"Dele, fui direto — e feliz! — para o Mundo Pós-Pandemia, na companhia de mulheres brilhantes e ótimos convidados. Foi lá que, ao som de uma poesia de Fernando Pessoa e na presença do meu pra sempre professor, o sol começou a brilhar mais forte: que delícia foi o CNN Tonight! Naquela bancada eu estreitei laços com duas pessoas que vou levar no coração para o resto da vida, Mari Palma, com sua leveza, carisma e extrema competência na comunicação, e Leandro Karnal, meu grande amigo e, hoje, meu compadre!", acrescentou.