Gabriel Godoy relembra como conheceu Raissa Xavier: 'Foi avassalador'

Em entrevista à CARAS Brasil, o casal Gabriel Godoy e Raissa Xavier revelaram detalhes da relação que acaba de completar um ano de muito amor e parceria

Apesar do Dia dos Namorados ser celebrado anualmente por diversos casais apaixonados, esta data nunca deverá passará em vão para Gabriel Godoy (40) e Raissa Xavier (33). Isso porque foi quando os dois oficializaram publicamente o relacionamento entre eles. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal de artistas compartilhou detalhes do primeiro encontro, que aconteceu durante o Carnaval do Rio de Janeiro.

"A nossa história é engraçada e bonita. A gente tem até vontade de fazer um filme, um projeto sobre a nossa história. Porque a gente se conheceu no pré-carnaval do Rio de Janeiro, e eu sou de Salvador. A gente nunca tinha sido apresentado antes, apesar de ter muitos amigos em comum e a gente ficou se paquerando durante umas duas horas em um bloquinho", relembra Raissa, que completa: "Eu tava quase desistindo e aí a gente começou a conversar".

Segundo Gabriel, na época ele estava um pouco tímido por ter saído de um relacionamento longo e lhe faltava um pouco de "agilidade" para a vida de solteiro. Mas apesar da trava, ele acabou se soltando e o romance aconteceu sem muitas barreiras.

"Eu fiquei muito tempo casado, tinha me separado e aí eu tava ali, com a de solteiro nova. E o que aconteceu foi avassalador. Poderia ser só um beijo de carnaval, uma paixão de carnaval, mas a gente não parou de se encontrar, não parou de se falar", conta.

Nas últimas semanas, Raissa acabou ganhando destaque na mídia por conta de seu trabalho na série Justiça 2, a qual interpreta uma garota de programa. Por conta do personagem, a artista precisou fazer algumas cenas sensuais, o que poderia provocar algum ciúmes em Gabriel, mas pelo contrário. Segundo o ator, ele entende que certas situações fazem parte do ofício.

"Quando você resolve se relacionar entre atores, a gente sabe que vai ter essa questão de você ter um par romântico, de você receber cantadas, comentários, então eu acho que vale muito de você dar segurança ao seu parceiro ou à sua parceira", declara o ator.

Leia também: Gabriel Godoy, de Família é Tudo, celebra um ano de namoro com Raissa Xavier

Apesar de confessar uma certa apreensão antes de iniciar o namoro com Gabriel, Raissa conta que tem levado numa boa a repercussão das cenas ousadas do companheiro em Família é Tudo. Ao ver os comentários dos fãs nas redes sociais, ela garante que tem se divertido em conjunto com o amado. "Eu acho muito bacana esse retorno que o Gabi está tendo do personagem dele, isso para mim é muito positivo".

"Quando eu comecei a ver os comentários engraçadíssimos sobre o corpo dele, sobre o que desperta nas mulheres e nos homens, comecei a printar e a brincar com isso, porque eu acho que a gente tem que aproveitar. Eu me sinto super segura do lado do Gabi, não tem o que sentir ciúme", finaliza.