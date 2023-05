Gabi Brandt choca ao exibir barriga sarada dias após o nascimento do terceiro filho: "Como assim?"

A influenciadora digital Gabi Brandt impressionou os seguidores ao postar um vídeo exibindo sua barriga sarada após o nascimento do filho

Gabi Brandt (27) chocou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo exibindo seu corpo sarado dias após o nascimento do terceiro filho, Beni, fruto de seu relacionamento com Saulo Poncio (27).

No vídeo publicado no feed do Instagram nesta quinta-feira, 25, a influenciadora digital aparece usando uma calça justa preta e um top da mesma cor, enquanto fazia caras e bocas em frente ao espelho. "Do story pro feed", escreveu ela na legenda da publicação.

A barriga sequinha de Brandt, que também é mãe de Davi, de 3 anos, e Henri, de 2, chamou atenção dos seguidores. "É sério que ela a acabou de parir? Que genética meus amigos", disse uma seguidora. "Tu teve filho mesmo?", questionou outra. "Nem parece que acabou de parir", confessou uma fã. "Acabou de parir e tá com o corpo perfeito", falou mais uma. "Como você consegue ser linda o tempo todo?", perguntou uma admiradora.

Confira o vídeo de Gabi Brand exibindo o corpo:

Registro encantador do filho recém-nascido

Na última semana, Gabi Brandt explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo clique de seu filho caçula, Beni. O menino, que nasceu no dia 12 de maio, é fruto do relacionamento da influenciadora digital com Saulo Poncio, de quem está separada há alguns meses.

Na foto publicada no feed do Instagram, Beni aparece em um momento preguiça: dormindo em seu berço com um dos braços levantado. O bebê está usando uma blusa de frio com estampa de urso, uma calça de moletom, além de luvas listradas. "Ai que preguiça, mamãe", escreveu Brandt na legenda da publicação, deixando os seguidores encantados.

