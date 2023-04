Fred Nicácio, do BBB 23, revela que terá projeto na Globo: "Vem novidade"

O ex-BBB Fred Nicácio deu detalhes sobre seus planos futuros após o fim do BBB 23

Fred Nicácio (36) contou nesta quarta-feira, 26, que terá um projeto na Globo. A revelação aconteceu durante o Prêmio Gshow Rede BBB, quando o médico e agora ex-participante do BBB 23 falou sobre os planos pós-reality.

"Temos algumas coisas aí de olho. Esperem que lá vem novidade no 'Plim Plim'", afirmou o ex-brother, sem dar mais detalhes sobre o novo trabalho.

Depois, Nicácio também falou sobre seu futuro na medicina. Ele explicou que pretende seguir a carreira, contudo, seu foco será em mudar a imagem da sua profissão no país.

"Minha carreira acho que vai ser próspera e abundante. Quero continuar sendo médico no audiovisual. Acho que a gente precisa ressignificar esse imaginário coletiva do que é ser médico no Brasil. Por que não um médico preto com dreads e gay? Precisamos firmar algumas coisas. O recado está dado, só não entende quem não quer. E beleza a gente vai entregar sempre. carisma e muita simpatia", pontuou.

Ainda durante a atração, Fred contou que não vai abandonar as suas bandeiras. A participação do médico no reality, aliás, foi bastante marcada por sua militância, pelo movimento negro e LGBTQIA+. "Vou seguir nas minhas militâncias, levantando as minhas bandeiras que são parte de quem eu sou, não posso fugir disso. É da minha construção. Vou continuar falando sobre negritude, sobre pessoas LGBTs, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre vida, sobre alegria", completou ele.

Amanda reage após comentário de Nicácio

A campeã do BBB 23, Amanda, participou do Mais Você desta quarta-feira, 26, e teve a oportunidade de rever alguns momentos de sua trajetória no reality e até de outros participantes falando dela. Inclusive, a médica viu quando Fred Nicácio a chamou de planta no programa de Ana Maria Braga, e rebateu.

"Acho que qualquer coisa que ele diga fala mais sobre ele do que sobre mim, eu tenho uma impressão ótima sobre o Fred, acho que é uma pessoa que preenche os lugares, é uma visão que ele tem sobre mim, eu joguei da minha maneira, mas articulei pra colocar ele no paredão, os aliados dele também, então todos os momentos que eu tive jogados, eu joguei sim, tô muito satisfeita com o carinho que eu tô recebendo", falou ela.

