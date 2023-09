Gabi Martins divide opiniões da web ao mostrar fotos ousadas na neve: 'Fica assim na praia'

Gabi Martins chamou atenção dos internautas ao posar com look de verão na neve durante viagem

No Chile, Gabi Martins encarou o frio para fazer fotos ousadas de biquíni na neve. A cantora apostou em um beachwear branco, combinando o look com botas de esqui e óculos espelhado. "E hoje deu até para tomar um solzinho na neve", disse a ex-BBB, bem-humorada, no Instagram.

Mas o post dividiu opiniões entre os seguidores. "Que beleza é essa hein, e não tô falando da neve", escreveu Lucas Guimarães. "Eba", reagiu Flay. "Maravilhosa", elogiou Brenda Paixão. Houve também comentários de internautas criticando Gabi.

"Um lugar que dá para fazer tantas fotos lindas, vários looks maravilhosos... Só porque tem um corpo bonito coloca biquíni, que não tem nada a ver com a neve. Falta de conteúdo", detonou uma. "Gente, sério! Desnecessário essas fotos", disparou outra. "Para que a pessoa vai para o frio e fica de biquíni? Falta de noção geral, hein? Fica assim na praia. Aí é local de usar roupas de frio", acrescentou um. "De biquíni na neve? Se fosse pelo menos um trabalho para ganhar money de alguma marca famosa. Mas pense numa vulgaridade", desabafou uma.

Gabi Martins muda visual após 'BBB'

Depois que saiu do "BBB 20", Gabi Martins fez algumas mudanças: lipoaspiração, silicone nos seios, preenchimento labial e rinomodelação. Em entrevista, a mineira abriu o jogo sobre a sua relação com o espelho.

"Na verdade, sempre me amei, mesmo antes da cirurgia plástica e de qualquer procedimento e, hoje, continuo me amando igual. Mas, como tive a possibilidade de mudar, eu quis fazer. Acho que cada mulher tem esse direito de fazer o que quiser com o corpo, mas, ao mesmo tempo, sempre se aceitar do jeito que ela é. Pode fazer, mas faz por ela, não pelos outros e não para se adequar a um padrão", declarou ao "Gshow".