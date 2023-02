Gabi Martins tira o biquíni de fita e quase mostra demais: ''Primeira marquinha''

Cantora Gabi Martins esbanjou corpaço absurdo durante sessão de bronzeamento com biquíni de fita

A cantora Gabi Martins (26) mostrou que já está com o bronzeado em dia para o Carnaval. Nesta quinta-feira, 16, a famosa se gravou em uma sessão de bronzeamento artificial e chamou a atenção ao surgir com um biquíni de fita.

Cobrindo apenas o necessário, a loira ostentou seu corpaço escultural no espelho do local ao exibir o resultado da marquinha perfeita.

Tirando a fita preta para mostrar o bronzeado, a ex-BBB fez a temperatura subir ao esbanjar suas curvas torneadas sem roupa.

"Primeira marquinha, gente", gravou-se no espelho dizendo que amou o resultado de como ficou seu corpo com a marca.

Veja a marquinha de Gabi Martins:

Gabi Martins fala sobre preparação para o carnaval e abre o jogo sobre críticas: "Onda de ataques"

O ano de 2022 foi marcante para Gabi Martins. Não só por sua estreia no carnaval carioca como musa da Unidos de Vila Isabel, como também por um episódio que a deixou muito abalada. Durante os ensaios da escola de samba na Sapucaí, sua apresentação foi duramente criticada e virou meme nas redes sociais.

“Não tive tempo de fazer aula, me preparar. Até o sapato que usei era o meu. Quando me apresentei sem nenhuma técnica, com aquele jeito mineiro, de sertaneja com uma pegada mais bruta, estourou o primeiro meme no dia seguinte”, lembrou ao Gshow.

“Veio uma onda de ataques muito forte. Tudo era novo para mim e não estava acostumada com aquilo. E aí eu falei: ‘Tudo bem. Vou começar a fazer mais aulas de samba para melhorar’. Mas eram muitos comentários me xingando, me ofendendo", relembrou.

Para o desfile deste ano, na segunda-feira de carnaval, Gabi está mais segura e preparada. Ela começou as aulas de samba em outubro. Além da musculação que fez a vida toda, ela ensaia cerca de quatro horas por dia.