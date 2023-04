Florinda Meza, de Chaves, entrega ansiedade para vinda ao Brasil: 'Inexplicável'

Florinda Meza deve vir ao Brasil ainda nesse mês e entregou sua ansiedade para se encontrar com os fãs

Florinda Meza (74), conhecida por interpretar a personagem de mesmo nome, Dona Florinda, em Chaves, encantou gerações de brasileiros como a mãe de Quico no programa de comédia mexicano. Após mais de 50 anos de estreia na televisão com o papel icônico, a mexicana deve vir ao Brasil ainda nesse mês, e entregou sua ansiedade para se encontrar com os fãs.

No dia 22 de abril deste ano, Florinda Meza deve desembarcar em São Paulo para participar do Festival da Boa Vizinhança, evento organizado pelo Educa Fest que vai tratar de temas como educação, ecologia e sustentabilidade. Com um envolvimento cada vez maior com essas temáticas nos últimos tempos, a atriz de Chaves também vai marcar presença no festival para se encontrar com fãs e admiradores brasileiros, e declarou que está nervosíssima para o encontro.

Além de deixar claro que está muito animada com a viagem, Florinda Meza também fez questão de exaltar a forma carinhosa como é tratada pelos brasileiros. "Muito afetivos e apaixonados", opinou a mexicana. Ansiosa para encontrar os fãs, ela não acredita que vai viver outro momento igual de novo, e ressaltou que será uma das únicas oportunidades que terá para um encontro tão íntimo. A atriz de Chaves já tem 74 anos e não costuma viajar do México para o Brasil com frequência.

Florinda Meza, que ficou 36 anos no ar como a personagem de mesmo nome, Dona Florinda, no SBT, não sabe dizer o motivo do enorme sucesso de Chaves entre os brasileiros. "É uma coisa inexplicável e fascinante ao mesmo tempo", revelou a atriz. Ela é lembrada no Brasil até hoje por seu papel como a mãe superprotetora do bochechudo Quico e por falas icônicas da personagem do programa de comédia, como "Meu tesouro".