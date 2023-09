Rose Miriam posta fotos inéditas dos filhos com Gugu Liberato em viagem da família; confira

Após briga na Justiça, filhos de Gugu Liberato mantém bom convívio e viajaram com a mãe, Rose Miriam

Rose Miriam abriu álbum de fotos da viagem em família. Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, a médica embarcou em um cruzeiro com o primogênito, João Augusto, e as gêmeas, Sofia e Marina. Na legenda, ela celebrou a união do quarteto.

"Comemorando os meus 60 anos na companhia dos maiores amores que Deus me deu. Vivemos momentos muito felizes e, com certeza, inesquecíveis", disse. "Eu só tenho que agradecer a Deus pelos momentos que Ele nos proporcionou para que pudéssemos saborear a alegria de vivermos em família", completou.

Nos comentários, os seguidores se manifestaram sobre o encontro. "Você merece muito, Rose, a família do seu lado", opinou uma. "Você é uma mãe exemplar. Seus filhos são lindos", elogiou outra. "Você merece o melhor da vida, pois, se anulou demais todos esses anos por amor ao pai deles", acrescentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Os internautas elogiaram os registros. "Rose, Deus te abençoe poderosamente nessa nova idade. Que Ele realize todos os desejos do seu coração nesse novo ciclo", desejou um. "Que bonito de se ver. Desta vida a gente só leva o amor e nada mais. Deus abençoe cada dia mais a família de vocês. Mãe e o maior tesouro que o nosso criador criou", afirmou outro. "O único amor verdadeiro e sem interesse é o de mãe. E seus filhotes sabem disso. Muita luz", completou uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Vale lembrar que Rose Miriam ainda não conseguiu obter vitória na Justiça com o pedido de reconhecimento de união estável com Gugu, que morreu em 2019.

Família enfrenta processo por divisão da herança de Gugu

João Augusto é contra a inclusão da mãe, Rose Miriam, no testamento deixado pelo pai, Gugu Liberato. Desde 2020, ele defende na Justiça que o desejo do apresentador em dividir 75% dos bens entre ele e as irmãs, além da distribuição dos outros 25% a 5 sobrinhos, seja respeitada.

Do outro lado, as gêmeas Marina e Sofia pediram emancipação aos 17 anos para defenderem nos tribunais que Rose Miriam vivia um relacionamento estável com Gugu e merece, sim, parte da herança.