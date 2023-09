Rose Miriam recebe apoio de gêmeas após postar fotos com filho: 'Nunca esteve contra a gente'

Enquanto médica luta para ser reconhecida em união estável com Gugu Liberato, João Augusto está do lado contrário

Em meio a conflito pela herança de Gugu Liberato, Rose Miriamcompartilhou no Instagram registros ao lado do filho. Nas imagens, João Augusto aparece abraçado à mãe, dando um beijo no rosto da médica e até posando para as fotos com os pets da família.

"Momentos que nunca deixaram de existir", escreveu Rose na legenda da publicação, colocando um ponto final nos boatos de os dois estavam afastados. Nos comentários, ela recebeu o apoio das filhas gêmeas.

"Mãe, te amo muito. Não se preocupe com essas coisas de processo. Nós sabemos toda a verdade e quem é a nossa verdadeira família. Você é uma mãe maravilhosa e que sempre fez tudo para proteger seus filhos", disse Sofia.

Marina também se manifestou: "Mãe, você nunca esteve contra a gente, muito pelo contrário, sempre lutou para proteger seus filhos, principalmente após a perda do nosso pai. Até entendo as razões para seus comentários sobre o processo nesse post, mas a verdade é que tudo que você faz sempre é para nos defender."

Na Justiça por herança de Gugu Liberato, Rose Miriam postou fotos com o filho, João Augusto

Entenda o caso

Gugu Liberato morreu em 2019 após um acidente doméstico na casa da família, em Orlando, nos Estados Unidos. Os filhos do empresário, João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia, entraram em uma disputa pela herança. No testamento, assinado em 2011, o comunicador não reconheceu Rose Miriam como companheira em união estável.

Gugu nomeou a própria irmã, Aparecida Liberato, como responsável por cuidar de seu patrimônio. Rose contestou e entrou na Justiça para cobrar valores relativos à pensão que ela recebe do espólio – bens divididos entre os herdeiros – do artista.

Em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a ação de reconhecimento de união estável de Rose com Gugu. A solicitação foi feita pelo chef de cozinha Thiago Salvático, suposto namorado do apresentador. Com isso, as audiências previstas sobre o testamento foram interrompidas.