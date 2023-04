Filho de Nívea Stelmann e Mario Frias surge antes do baile de formatura: "Orgulho"

Em momento raríssimo, filho de Nívea Stelmann e Mario Frias aparece vestido de gala; ele mora nos EUA com a mãe

A atriz Nivea Stelmann emocionou os fãs neste final de semana ao anunciar que o filho Miguel Frias vai se formar nos Estados Unidos. Ele vai terminar a High School, o equivalente ao Ensino Médio por aqui.

Orgulhosa, ela se declarou ao jovem rapaz que é fruto do relacionamento com o ator Mário Frias. Os dois viveram um romance no passado.

"Meu filho é o cara mais legal do mundo todo. Você que ta lendo vai dizer que tô falando isso porque sou a mãe dele. Mas quem conhece sabe que não estou exagerando. Meu Deus, eu morro de orgulho do seu jeito, de como você leva a vida", declarou ela.

A atriz seguiu se declarando ao herdeiro. "É legal e educado com as pessoas, carinhoso com suas irmãs, amigo leal e fiel. Um cara tranquilo, calmo, centrado que tem muito, mais muito mais maturidade do que eu pra lidar com as dificuldades. Te amo mais que tudo, meu filhote. E a última coisa… parabéns por estar se formando em Maio. Aproveite o prom [baile de formatura] hoje", declarou ela.

Veja:

Nivea Stelmann abre o jogo sobre o motivo que a levou deixar o Brasil para viver nos EUA

Segundo Nivea, a ideia de morar nos Estados Unidos partiu dela mesma. "A ideia partiu de mim. Eu tinha uma carreira sólida, estabilizada. O que me levou a trocar o Brasil pelos Estados Unidos foi a violência. Orlando foi a cidade que escolhi para morar, e não Hollywood ou Los Angeles", disse ela.

"Não queria continuar minha carreira como atriz aqui. Já vim sabendo que aqui eu teria que mudar meu chip, que teria que me reinventar e que aqui em Orlando não tem novela. Não queria mais recomeçar, e escrevi na minha carta para o green card que eu seria digital influencer e, como era uma atriz conhecida no Brasil, iria divulgar o nome dos Estados Unidos da melhor forma. Não pretendo voltar (para o Brasil). Refiz minha vida aqui e aqui pretendo morrer. Me encontrei aqui", afirmou.