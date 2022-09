Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso chama atenção da mãe por falar palavrão

O pequeno Bless, de 7 anos, corrigiu a mãe, a apresentadora Giovanna Ewbank, após comentário impróprio

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 12h48

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) compartilhou um momento inusitado na web com um de seus herdeiros com o ator Bruno Gagliasso (40)!

No domingo, 11, a loira estava mostrando momentos em família quando decidiu divulgar o novo trabalho do maridão nas telinhas, na série Santo, da Netflix. Porém, ela usou um palavrão para definir a produção e exaltar o artista, e levou uma bronca do filho, Bless, de apenas 7 anos.

“Amor, meu marido é protagonista de série gringa. O meu marido é um ator internacional, internacional”, começou falando. “Dia 16 de setembro estreia ‘Santo’, na Netflix. Meu marido protagonista, série espanhola, f***. Vou colocar aí a capa dele pra vocês”, disse Gio.

No registro, publicado nos Stories, é possível ouvir a voz de Bless ao fundo dizendo “palavrão”. Gioh, então, responde: “Desculpa, palavrão”.

Vale lembrar que Giovanna e Bruno também são pais de Titi (8) e do pequeno Zyan (2).

Confira Bless corrigindo a mãe, Giovanna Ewbank:

o Bless chamando a atenção da @gioewbank por causa do palavrão. tudo pra mim! pic.twitter.com/m1GXw8xp9T — GUI (@guicesars) September 11, 2022

Giovanna Ewbank abre o jogo ao recordar noivado de Gagliasso com Dani Winits

No seu podcast Quem Pode, Pod, que comanda ao lado de Fernanda Paes Leme (39), Giovanna Ewbank falou o que pensa sobre o antigo noivado do amado, Bruno Gagliasso, com a atriz Danielle Winits. Em conversa com Bianca Andrade (27), que foi a convidada do programa, sobre inspirações, elas comentaram sobre Danielle: "Ela lançava tendências na novela, era tipo o auge", disse Gioh.

A loira fez questão de ressaltar que, ao contrário do que pensam, ela não tem problema nenhum em falar sobre a relação de Gagliasso com Dani. "É mentira que eu não gosto de tocar no assunto, porque acho ela maravilhosa", declarou a loira. "Bruno foi noivo dela, eles quase se casaram. Acho que foi a primeira namorada séria famosa dele. Depois vieram várias outras", brincou ela. Danielle e Bruno revelaram o namoro no final de 2003. Após nove meses, eles ficaram noivos, mas terminaram em setembro de 2004.

