Filho de Chico Anysio solta palavrão e acusa o irmão: "Ele não gosta"

Filho de Chico Anysio solta palavrão em entrevista e diz que irmão não gosta de trabalhar com a família; veja

O ator e humorista Nizo Neto surpreendeu os seguidores ao fazer comentários bem sinceros sobre o irmão, Bruno Mazzeo. Em uma entrevista reveladora, ele comentou que ele "não gosta" de trabalhar em família. Os dois são herdeiros do gênio Chico Anysio.

"Três dos irmãos são comediantes: eu, Lug de Paula (o Seu Boneco) e o Bruno. Com o Lug, eu fiz a ‘Escolinha’ e o programa ‘Chico Anysio Show’. Com o Bruno, eu fiz alguma coisa, mas o Bruno não gosta de trabalhar em família. Então, não rola", declarou ele ao Planete Podcast.

Na declaração, ele ainda lamentou a situação. "O que seria muito bom, porque o público gosta de ver a família trabalhando junto. Também não tive muito saco de ficar procurando saber o porquê. Não quer, não quer. f%#$%”, disse.

Nizo Neto ainda esclareceu como estão os outros filhos de Chico Anysio. "O Lug tem o talento, mas não tem a vocação. Não tem saco. Porque a rotina do ator é muito punk, horas de espera. Ele tem os negócios dele lá, mora em Floripa e largou a carreira dele. Tem o Rico, que é o diretor de imagem. Tem o Cícero, que faleceu e era DJ. Tem os dois filhos da Zélia (Cardoso de Mello, ex-mulher de Chico Anysio), que moram em Nova York e que são ‘normais’. Eles são mais novos, e a gente convive muito pouco”.

Vale lembrar que em 2015, Bruno Mazzeo comandou a remontagem de um especial em homenagem à Escolinha do professor Raimundo e reinterpretou o papel que foi do pai. Na época, o irmão Nizo Netto ficou de fora do projeto.

Chico Anysio não deixou bens

O ator Nizo Neto, que é um dos filhos do humorista Chico Anysio (1931 - 2012), surpreendeu ao falar sobre a herança do seu pai. Em entrevista no Plugado Podcast, ele contou que o pai não deixou bens e que herdou apenas itens simbólicos.

"Tenho um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada. Têm atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram R$ 30 milhões”, disse ele.