Filho de Aline Wirley e Igor Rickli se emociona ao conhecer possíveis irmãos adotivos

Aline Wirley e Igor Rickli apresentam possíveis irmãos adotivos ao filho Antônio, que tem a melhor reação; confira o vídeo

Aline Wirley e Igor Rickli emocionaram seus seguidores nas redes sociais no último sábado, 29. Os artistas compartilharam um momento especial em que apresentaram possíveis irmãos adotivos a seu filho Antônio, de 9 anos. O menino teve a melhor reação ao conhecer os novos membros que devem integrar a família em breve!

Através de seu perfil oficial no Instagram, Igor dividiu o registro do encontro, que foi feito online: “O Antônio tava querendo muito conhecer vocês", Aline iniciou o primeiro contato. "Eu tô quase tendo um ataque cardíaco de tanta felicidade de encontrar vocês”, Antônio disparou assim que começou a conversar com os irmãozinhos.

Depois da primeira conversa, o menino confessou que estava emocionado: “Foi a melhor experiência da minha vida. Tava todo mundo um pouquinho nervoso. Eu não conseguia falar direito de tanta felicidade”, o garotinho deu um show de fofura no momento especial em família. “Eles vão chegar. Vai dar tudo certo”, Aline o tranquilizou.

Na legenda do registro, Igor aproveitou para abrir mais detalhes sobre o processo: “Primeiro contato do Antônio (o nosso foi o segundo) depois de dois anos nesse processo de busca ativa de adoção. Finalmente nos conhecemos e, se tudo der certo, se formos aceitos como família, e tivermos a autorização, em breve, seremos cinco!”, o ator celebrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli (@igorrickli)

Vale lembrar que durante sua estadia no reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil', Aline chegou a comentar sobre o processo de adoção com o marido: “Hoje a gente está adotando, a gente está na fila de adoção. Mas demorou pra eu entender de onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo, porque é um processo intenso, um processo difícil”, ela revelou.

Aline Wirley e Igor Rickli exaltam o filho na arte:

Recentemente, o pequeno Antônio estreou nos cinemas ao lado dos pais, Aline Wirley e Igor Rickli com o filme ‘Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso’ em sua primeira dublagem. Em conversa com a CARAS Brasil, a família contou detalhes do processo e exaltaram o primeiro projeto em que trabalharam todos juntos.

"[Antônio] é um ser humaninho muito artístico, canta e dança o dia inteiro e agora está fazendo aula de desenho. Então a arte movimenta a vidinha dele", começa Aline Wirley. "A emoção dele vendo o filme é a coisa mais especial, porque ele está entendendo o poder da arte”, a cantora celebrou a conquista do filho; confira a entrevista completa!