Aline Wirley e Igor Rickli exaltam o filho na dublagem: 'O poder da arte'

Em entrevista à CARAS Brasil, Aline Wirley, Igor Rickli e Antonio contaram detalhes do filme que estreia nesta quinta, 5

Filho de Aline Wirley (41) e Igor Rickli (39), Antonio Christoforo (8) já tem sua vida cercada pela arte. Nesta quinta-feira, 5, o pequeno estreia nos cinemas ao lado dos pais com o filme Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso em sua primeira dublagem. Em conversa com a CARAS Brasil, a família contou detalhes do processo e exaltaram o projeto em que trabalharam juntos.

"[Antônio] é um ser humaninho muito artístico, canta e dança o dia inteiro e agora está fazendo aula de desenho. Então a arte movimenta a vidinha dele", começa Aline Wirley . "A emoção dele vendo o filme é a coisa mais especial, porque ele está entendendo o poder da arte."

O ator, que também estreia na dublagem, acrescenta ao dizer que o filho costumava pedir para dublar, e, quando recebeu o convite ao lado da esposa, já pensou em inserí-lo no projeto. Aline já havia dublado o primeiro longa da franquia de desenhos, e também ficou animada em continuar o projeto ao lado da família.

"Tem coisas que eu sempre quis fazer na minha vida, e uma dessas coisas era dublar. Foi um momento muito importante para mim", conta o pequeno. Igor e Aline ainda dizem terem ficado bastane emocionados ao ver o filho aprendendo —"principalmente a mamãe, que chorou no final [do filme]", completa Antonio.

Na história, Aline Wirley volta a dar voz à patrulheira Liberty, enquanto Igor Rickli cede sua voz a Hank e Antônio faz a voz de Toth. O ator ainda diz que o longa-metragem infantil carrega uma mensagem poderosa, tanto para crianças quanto para os adultos.

"Foi um filme muito assertivo na mensagem como um todo. Cada vez mais que pudermos falar desse empoderamento real, no lugar da essência, é muito legal de se passar para as crianças", completa o artista.