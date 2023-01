Filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West vai estrear nos cinemas

North West vai dar voz a uma personagem de animação junto com a mãe Kim Kardashian

North West, filha mais velha da socialite Kim Kardashian (42) com o rapper Kanye West (45), começa a trilhar o próprio caminho para a fama. Após brilhar em cliques de paparazzis pelo seu estilo e de ser colocada como uma referência de moda para as próximas gerações, com apenas 9 anos, North vai estrelar o primeiro projeto em Hollywood.

Segundo informações do TMZ, ela foi escalada para emprestar a sua voz para uma das personagens da sequência do filme 'Patrulha Canina'. Porém ela não estará sozinha no processo. A empresária também retorna para a produção, reprisando o papel de Dolores.

Ainda de acordo com as fontes do tabloide americano, o pequeno Saint, de 7 anos, e irmão de North, também vai fazer uma pequena participação especial no longa. Além dos dois filhos, eles são pais de Chicago e Psalm.

Este é apenas um pequeno passo para a primogênita do casal. Isso porque ela já divide uma conta no Tik Tok com a mãe e elas já tem mais de 13,6 milhões de seguidores.

O conteúdo feito pelas duas são danças virais da plataforma, habilidades com maquiagem e brincadeiras em casa acompanhadas dos irmãos e amigos. Uma verdadeira mini ícone da moda, das redes e agora do cinema!

O filme "Patrulha Canina" chega aos cinemas em 2023, com data prevista para 13 de outubro.

Kim Kardashian e Kanye West ficaram juntos por nove anos, mas em 2021 a socialite decidiu entrar com o pedido de divórcio, que só foi finalizado no final de 2022. Passado dois meses do fim do divórcio e um breve romance com a modelo brasileira Juliana Nalú, fontes afirmam que o cantor casou-se com uma colaboradora da Yeezy no começo deste ano, a arquiteta Bianca Censori.

Com as notícias sobre o casamento, Kim compartilhou alguns posts que levantaram a curiosidade dos fãs. "Estou na minha era de menina quieta, não tenho muito o que falar. Há muito o que fazer", escreveu ela. "Apenas lembre-se, a ovelha negra geralmente se transforma em cabra. Continue fazendo o seu", compartilhou em outro momento.