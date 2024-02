Filha de Sabrina Sato dá susto em Leda Nagle durante live: “Até gaguejei!”

O que aconteceu? Leda Nagle passa perrengue em live com atitude da netinha, Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle; veja o vídeo

Na noite da última segunda-feira, 26, a apresentadora Leda Nagle passou por um perrengue durante uma live em suas redes sociais. Isso porque ela foi surpreendida com a presença de Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, que deveriam estar dormindo. A jornalista chegou até a gaguejar e fez piada após a aparição inesperada da netinha.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Leda compartilhou um registro do momento exato em que Zoe rouba completamente a cena em sua live. Enquanto a apresentadora estava conversando com seus seguidores de maneira tranquila, ela tomou um susto ao notar alguém espiando por trás de uma planta, no canto da câmera.

De pijama, Zoe aparece e assiste atentamente à transmissão da avó. Em seguida, a menina muda de posição e Leda leva um susto. A apresentadora fica sem reação e até gagueja diante da presença da pequena. Na legenda, ela explicou que tinha colocado a netinha para dormir, mas ela acabou acordando e causando o susto sem querer.

“Coloquei a Bela Zoe pra dormir! Fui fazer minha live. Êpa! Olha bem e veja o que aconteceu. De repente ela aparece e me dá um susto”, escreveu. Leda ainda contou que seu filho, Duda, estava acompanhando a live e não apenas registrou todo o momento, como também fez uma narração para tirar onda com o susto da mãe.

“Até gaguejei! Duda Nagle viu a live gravada e deu nisto”, ela brincou com o registro. Nos comentários, os seguidores se divertiram com a participação especial: “Só uma neta pra tirar a concentração de Leda Nagle”, disse uma admiradora. “Live com o auxílio luxuoso da Bela Zoe”, comentou uma. “Acho que temos uma jornalista em potencial”, brincou outra.

Vale lembrar que os pais da pequena Zoe anunciaram a separação no ano passado após sete anos de relacionamento. Desde então, a menina tem dividido seu tempo entre Duda e Sabrina, além de aproveitar alguns momentos com a vovó, Leda. Inclusive, os pais da menina já anunciaram novos relacionamentos desde o término.

No início do mês, o ator assumiu o namoro com Michele Balsamão Morais publicamente. O artista mostrou um álbum de fotos dos dois juntos em momentos românticos. Já a apresentadora passou o Carnaval acompanhada do ator Nicolas Prattes e após alguns flagras, ela entregou que eles estão vivendo um romance.

