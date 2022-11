Filha de Isabel Salgado lamenta a morte da mãe em homenagem: 'Estou perdida'

Carol Solberg, filha de Isabel Salgado, lamenta a morte da mãe em homenagem emocionante

A jogadora Carol Solberg (35), resolveu fazer uma homenagem emocionante para a mãe, Isabel Salgado, que morreu no dia 16 de novembro, aos 62 anos de idade. Isabel Salgado, além de participar de muitos projetos sociais importantes, foi uma das grandes jogadoras do vôlei feminino brasileiro, sendo a primeira jogadora brasileira a ir para a Europa jogar.

Carol publicou a homenagem para a mãe nesta terça-feira, dia 29, através das suas redes sociais e declarou estar perdida após o acontecimento: “Não sei como vai ser andar nesse vida sem estar de mãos dadas com você. Na verdade não sei nada da vida sem ter você do meu lado, não sei onde vou pisar, parece que todo meu chão foi embora num piscar de olhos”, começou escrevendo a jogadora.

“Sempre me senti tão sortuda por ter uma mãe tão foda, tão minha amiga, tão generosa, engraçada, alegre, justiceira, braba, mandona, corajosa, linda e minha maior parceira nessa vida. Estou perdida, não sei mais pra onde correr. A única coisa que tenho certeza é que a cada mergulho, a cada pôr do sol e a cada sorriso dos seus netos vou te encontrar, e aos poucos você vai me mostrar esse novo caminho”, continuou Carol.

Ela terminou a homenagem agradecendo a mãe e aos seguidores: “Obrigada por ter me ensinado a vida e ainda me dado os melhores irmãos do mundo. Te amo com todo meu amor. (muito obrigada a todos que mandaram mensagens com tanto carinho para mim e meus irmãos, me senti muito abraçada e cercada de amor mesmo diante de tanta dor)”, finalizou.

Maria Clara Salgado, outra filha de Isabel, também homenageou a mãe

Mãe de 5 filhos, Isabel deixou muita saudade, principalmente entre os herdeiros. Maria Clara Salgado (39) foi outra que seguiu os passos da mãe no esporte e também publicou uma homenagem através das redes sociais. Na imagem, publicada em preto e branco, Isabel aparece jovem com a filha ainda bebê no colo. No post, ela ainda usou como trilha sonora a música Cuidando de Longe, da cantora Gal Costa (1945 - 2022), que também partiu recentemente.

“Eu sei que você segue cuidando mãe. Não é à toa que essa era a música que você mais ouvia nos últimos tempos. Para deixar a certeza de que de perto ou de longe, você é e sempre será puro cuidado e atenção com os seus. Segue sempre comigo, muito muito VIVA em mim. Obrigada por todo amor, colo, risadas e tanto tanto carinho e aconchego. Que sorte a minha ter você pra sempre pulsando em mim", disse Maria Clara.