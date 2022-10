Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso é batizada na capoeira

Filha mais velha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi rouba a cena em sua cerimônia de batizado na capoeira

CARAS Digital Publicado em 22/10/2022, às 14h29

A apresentadora Giovanna Ewbank explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar um momento especial na vida da filha mais velha, Chissomo, a Titi. A menina, que é filha de Ewbank com Bruno Gagliasso, teve a sua cerimônia de batizado na capoeira na manhã deste sábado, 22.

O momento especial foi registrado pela mamãe coruja nos stories do Instagram. Ewbank registrou o look da filha e a atenção dela durante a celebração.

“O nome de batismo? Raio de sol”, disse ela na legenda da imagem.

Vale lembrar que Giovanna e Bruno também são pais de dois meninos, Bless e Zyan.

Giovanna Ewbank relatou assédio

Durante o novo episódio do Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank (36) relatou um caso de assédio dentro dos Estúdios Globo. A apresentadora contou o ocorrido durante a participação de Deborah Secco no podcast com Fernanda Paes Leme.

"Lembro que estava andando no corredor para ir gravar e tinha um ator consagradíssimo, mais velho, com uma super carreira. Estava com um short curtíssimo, [ele] foi lá, me deu um tapão na bunda no corredor na frente de todo mundo e falou: 'Tá boa, hein?'. Imediatamente fui para o camarim e comecei a chorar", disse ela, contando que a história se passou em 2008, quando ela estava gravando a novela A Favorita.

A artista contou que recebeu outras atrizes no camarim e questionou o que poderia ser feito, porém, ela foi desencorajada a contar. "Cara, não faz nada! Ele é muito fod* e você vai se dar mal", teriam dito as colegas de trabalho.