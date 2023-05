Filha de Flávia Alessandra leva cachorro para passear em um carrinho

Com look de ginástica, Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, curte passeio com seu cachorro, que vai tranquilo em um carrinho

A atriz Giulia Costa, que é filha da atriz Flávia Alessandra, surpreendeu ao usar um item inusitado para levar seu cachorro para passear na manhã desta quarta-feira, 31. A artista apareceu em uma caminhada com seu cachorrinho na orla de uma praia no Rio de Janeiro e chamou a atenção.

A musa usou um carrinho no estilo de um carrinho de bebê para levar o seu cãozinho para o passeio. Os dois foram flagrados pelos paparazzi durante a caminhada na praia e o cachorro roubou a cena ao aparecer tranquilo enquanto admirava a vista direto do seu carrinho.

Por sua vez, Giulia Costa usou um look estiloso para o passeio. Ela surgiu com shorts justo e jaqueta estampada, já que está um dia nublado no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Giulia Costa acaba de se formar na faculdade de cinema. Fruto do relacionamento de Flávia Alessandra com o diretor de TV Marcos Paulo (1951-2012), ela já atuou como atriz em Malhação e também na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, ambas na Globo.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Giulia Costa mostra decoração de seu apartamento

A jovem Giulia Costa já está morando sozinha no Rio de Janeiro. Ela saiu da casa da mãe recentemente e está encantada pelo seu novo lar. Neste sábado, 27, ela mostrou um detalhe do seu apartamento e como ficou a decoração do hall de entrada.

Nas fotos, ela posou na frente da porta de entrada para exibir o seu look do dia e revelou alguns detalhes do ambiente. Ela pintou as paredes e a porta de verde, colocou um vaso com planta, um elefante dourado e um espelho estiloso na parede.

“Dia de festival e primeira vez me arrumando na casa nova... Feliz da vida!”, disse ela na legenda.