Filha de Caroline Bittencourt relembra a morte da mãe: ‘Coração apertado’

Relembre como foi a trágica morte da modelo Caroline Bittencourt, que faleceu durante uma tempestade em passeio de barco

A modelo Caroline Bittencourt faleceu aos 37 anos de idade e sua morte foi relembrada pela filha dela, Isabelle Bittencourt, em um post nas redes sociais nesta quarta-feira, 13. A jovem fez um post para relembrar a data em que seria o aniversário de sua mãe e falou sobre a saudade por não tê-la ao seu lado hoje em dia.

No post, Isabelle relembrou fotos ao lado da mãe e se declarou para ela. "Cada ano que passa fica mais difícil escolher fotos e momentos para te homenagear… Então nesse dia 13/12, seu aniversário, seu dia iluminado, escolhi fotos e vídeos reais e transparentes, já que é disso que eu ando sentindo cada vez mais falta; do nosso dia a dia, das suas risadas, das nossas brincadeiras e principalmente de ouvir sua voz me chamando de “pentelhinha”, “ florzinha”! Esse ano está sendo difícil escrever e pensar em tudo que eu tenho para te desejar, porque meu coração está apertado de perceber que não posso mais te abraçar, mas tenho certeza que onde quer que esteja as minhas energias e forças estão com você. Te amo eternamente, parabéns minha borboleta", disse ela.

Relembre como foi a morte trágica de Caroline Bittencourt

A modelo Caroline Bittencourt faleceu em 28 de abril de 2019 aos 37 anos. Ela foi fazer um passeio de barco com seu marido na região de Ilhabela, no litoral de São Paulo, mas foram surpreendidos com uma tempestade brusca. Ela acabou caindo no mar junto com seus cachorros e ficou desaparecida. O marido dela tentou resgatá-la do mar, mas não teve sucesso. O corpo dela foi encontrado algum tempo depois pelo pai dela, que participou das buscas. "Pulei na água, tentei retirar o corpo dela", disse o pai dela na época, e completou: "Estou fazendo isso por ela [dar uma declaração pública], ela era da mídia, ela gostava disso, não é do meu feitio fazer declarações públicas, mas isso seria como uma última homenagem minha para ela. Estou profundamente chateado com tudo isso, mas é uma homenagem para ela".

A investigação sobre a morte dela foi arquivada um tempo depois.