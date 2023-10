Filha caçula de Heloísa Périssé, Tontom vira modelo em filme com Xuxa: 'Respeito sempre'

Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Tontom Périssé entregou mensagem importante de filme com Xuxa

Tontom, filha caçula de Heloísa Périssé (57), estrela o novo longa Uma Fada Veio Me Visitar, ao lado de Xuxa Meneghel (60). Durante coletiva de imprensa na última quarta-feira, 04, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz entregou mensagem importante do longa e falou sobre virar modelo com sua personagem, Luna: "Respeito sempre".

"A Luna não é a popular da escola, ela é mais na dela e tem uma rixa com essa menina. A Luna é rebelde, mas também tem um lado muito doce e aberto. Tanto que, no final, ela acaba virando amiga da Lara e se abre. A Tutu ajuda ela a abrir o coração", comentou Tontom Périssé após ser questionada sobre adolescentes seguirem sua personagem como modelo.

"Acho isso uma coisa muito importante de ser mostrada para os adolescentes e para as crianças que estão se desenvolvendo e virando pessoas com consciência. Mostrar que a gente tem que estar aberto para o outro e que nem sempre sabemos o que está acontecendo na vida do próximo, como a questão da Luna com a Lara. Ela odiava a Lara, mas não sabia o que estava acontecendo por trás", acrescentou a filha de Heloísa Périssé.

No longa, a personagem da atriz recebe a ajuda da fada Tutu, que ganha vida nas mãos de Xuxa, para ter uma transformação na relação com a colega Lara, interpretada por Vitória Valentim. Tontom Perissé ficou chocada ao descobrir que vários dos jornalistas presentes na coletiva de imprensa já conheciam o final feliz da trama, baseada no livro de mesmo nome escrito por Thalita Rebouças (48).

A atriz, que estreia seu primeiro trabalho no cinema com Uma Fada Veio Me Visitar, ainda finalizou a reflexão com a mensagem que acredita estar transmitindo com o filme: "A gente não sabe, de fato, o que acontece na vida de ninguém. Se a pessoa está em um dia bom, em um dia ruim, em uma fase maravilhosa ou em uma fase péssima. A gente tem que tratar todo mundo com o maior respeito, sempre, independente do motivo. Respeito é uma coisa muito presente no filme e uma das mensagens importantes que todo mundo tem que levar e guardar com muito carinho".