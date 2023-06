Filha caçula de Demi Moore fala pela primeira vez sobre casamento da mãe com Ashton Kutcher: 'Barra pesada para mim'

A caçula admitiu que ficou confusa quando viu seus pais se divorciarem e sua mãe começar um relacionamento com o ator de 'That 70's Show'

Tallulah Willis, filha dos atores Demi Moore e Bruce Willis, fez um desabafo sobre sua dificuldade para lidar com o antigo casamento da sua mãe com Ashton Kutcher, astro de 'That 70's Show'.

A atriz e estilista de 29 anos abordou esse assunto no programa 'Stars on Mars' nesta segunda-feira, 05, segundo o site Page Six. Ela admitiu que, quando tinha cerca de oito anos de idade, ainda não entendia que seus pais eram famosos; e também ficou muito confusa quando a mãe, estrela de Ghost, trocou alianças com Ashton, em 2005.

“Era, tipo, 2003, e minha mãe tinha acabado de começar a namorar Ashton”, lembrou Tallulah. “Foi naquele momento, com muita coisa acontecendo, que eu realmente me fechei dentro de mim mesma", disse, "Isso me levou a, tipo, uma total barra pesada. Foi muito difícil e ainda estou processando isso", ela acrescentou.

Em entrevista à Esquire em janeiro, Ashton Kutcher admitiu que teve dificuldade para abraçar o papel de padrasto das filhas de Demi Moore. “Eu tinha 26 anos e estava assumindo a responsabilidade de uma menina de oito anos, uma de dez e outra de doze”, ele lembrou. “É assim que alguns pais adolescentes devem viver seus vinte anos.”

"Foi muita coisa", acrescentou o ator, destacando que mantém um bom relacionamento com as antigas enteadas.

Filha de Demi Moore e Bruce Willis tem dismorfia corporal; entenda!

Tallulah Willis, sofre de uma condição chamada dismorfia corporal e falou sobre a luta ao receber comentários maldosos na internet.

Ela já falou sobre a condição para os seguidores, que basicamente é um transtorno psicológico que cria uma obsessão por detalhes corporais que a pessoa considera grandes defeitos e muitas vezes são imperceptíveis para as outras pessoas. Essas pessoas têm um olhar distorcido de si mesmas ao olharem no espelho.

Se aproveitando da fragilidade da famosa, muitas pessoas a atacam com comentários gordofóbicos, dizendo que ela está "engordando novamente" ou que está "gorda", mesmo claramente não estando acima do peso.

"Acho importante compartilhar isso, que isso acontece, que isso acontece com uma pessoa em recuperação, que foi honesta sobre o quão doente ela estava/está e está trabalhando diariamente para encontrar segurança e um lar dentro de sua pele", começou ela.