Ferrugem abre álbum de fotos de viagem à Lisboa com a família: "Lugar lindo"

O cantor de pagode Ferrugem está em turnê pela Europa e aproveitou seu dia de folga para curtir com sua família; confira o álbum de fotos!

O cantor de pagode Ferrugem está pronto para iniciar sua turnê pela Europa. Contudo, ele está aproveitando seus últimos momentos de férias para curtir com sua família. O músico já está em Lisboa, capital de Portugal, para seu primeiro show.

Acompanhado de sua esposa Thaís Vasconcellos e da filha do casal, Sofia, de 5 anos. Juntinhos, os três aproveitaram o dia de sol em um zoológico, curtindo um tempinho em família, com direito a muitas fotos. No Instagram, a família esbanjou alegria e abriu o álbum de fotos com o público.

"Chegamos na Europa!! Hoje viemos fazer um passeio no zoológico com a Soso. Pensa num lugar lindo! Amanhã começa oficialmente a turnê e eu tô ansioso pra viver isso tudo com vocês! Pra cima", escreveu Ferrugem na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos cliques. "Que lindeza a Soso! Vovó fica feliz em te ver feliz!", escreveu Maristela Failde, mãe do cantor, nos comentários. "Família linda e abençoada!", disse fã. "Amooooo, da pra ver a alegria na cara da Soso", apontou outro. "Esse lugar é incrível mano, aproveita", disse mais um.

Confira a publicação:

Ferrugem fala sobre a experiência de ser pai de três meninas

Em recente conversa com a CARAS Digital, o cantor Ferrugem abriu o coração e falou sobre a sua experiência como pai de três meninas. O pagodeiro confessou que seu ciúmes pelas herdeiras só aumentou com o passar dos anos.

Ferrugem é pai de Júlia, que está com 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Juliana Barbosa, que faleceu quando a menina tinha três anos. Logo que engatou seu namoro com a influenciadora digital Thais Vasconcellos, com quem teve as filhas Sofia e Aurora.

O pagodeiro falou sobre a experiência de ser pai de meninas: “Vou adquirindo cada vez mais conhecimento. A gente tem que ser inteligente a ponto de entender que quando você está em um ambiente que é majoritariamente feminino, você tem muito mais a aprender do que ensinar, então fico ali de anteninha ligada só pegando a visão delas”.

Para finalizar, Ferrugem admitiu que é um pai ciumento: “Eu fico doido cara, eu recebo muito amor delas, e um ciúme também que só Jesus né, não passa, só aumenta esse ciúme! Mas eu fico muito feliz, me considero muito abençoado por ser pai de menina, mudou minha vida completamente, meu jeito de enxergar a vida é outro”, concluiu.

