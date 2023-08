Fernando Torquatto desabafa após maquiar Aracy Balabanian após a morte: "Muito difícil"

Fernando Torquatto desabafa após maquiar Aracy Balabanian; ele foi escolhido pela família já que era amigo muito próximo

O maquiador Fernando Torquatto se pronunciou nesta terça-feira, 8, sobre o convite que recebeu para maquiar Aracy Balabanian antes do velório. Ele contou que se emocionou e foi às lágrimas no último momento ao lado da atriz momentos antes da chegada do corpo.

"Foi muito difícil, eu me imbui do meu ofício e transportando para aquela pessoa, eu fiz o meu melhor", disse ele em depoimento exibido pelo programa A Tarde é Sua. A entrevista foi gravada durante o velório.

Segundo o maquiador, os dois estava muito próximos e nos últimos tempos ela sempre o escolhia para maquiá-la em momentos importantes. Ele cuidou da atriz em uma de suas últimas entrevistas, ao programa Conversa com Bial.

"Ela tinha um rosto muito especial. O rosto dela era único, não parecia com ninguém. Ela tinha uma pele ótima, linda. Tentei realçar tudo com delicadeza. Optei por um blushzinho para trazer um tom mais corado e com suavidade", declarou ele.

Velório foi marcado pela emoção

O velório do corpo da atriz Aracy Balabanian aconteceu na manhã desta terça-feira, 8, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A despedida para a atriz aconteceu em cerimônia aberta ao público, como era um desejo dela, e com a presença de amigos famosos.

Entre os presentes estavam Mariana Ximenes, Luís Miranda,Edwin Luisi, Claudia Raia, Isabelle Drummond, Claudia Rodrigues e mais famosos. Os famosos foram vistos muito emocionados ao se despedirem da amiga de longa data.

De acordo com a repórter Fernanda Graell, da Globo, o quadro de saúde da artista piorou na sexta-feira e ela foi internada. Na segunda-feira, 7, o quadro dela teve uma nova piora e os médicos informaram a família que era uma questão de horas para ela partir. Assim, a família colocou música clássica para ela ouvir no momento de sua morte.