Fernando Meirelles fala sobre relação com o filho e revela projeto em família

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernando Meirelles fala sobre carreira e família, além de soltar detalhes de futuro profissional ao lado de Gabriel Leone

Fernando Meirelles deu uma pausa na carreira internacional na última terça-feira, 20, para prestigiar o amigo Gabriel Leone na pré-estreia do filmeFerrari, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o evento, o cineasta soltou detalhes sobre futuro profissional ao lado do ator, falou da relação com seu filho, Quico Meirelles, e revelou projeto em família.

"No segundo semestre, vou dirigir uma série para a Netflix. É um projeto do meu filho. São quatro episódios. Meu filho dirige a série inteira e eu vou fazer só um episódio, mas acho sempre um prazer trabalhar perto dele. A gente se dá muito bem, somos muito amigos", compartilhou Fernando Meirelles sobre série com o herdeiro, que decidiu seguir a mesma carreira do pai no cinema.

Antes do projeto com o filho , o cineasta contou que ainda tem outra produção para desenvolver neste ano. "Vou fazer um projeto chamado Corrida dos Bichos, para a Amazon. É um longa, estou fazendo com outro diretor", comentou.

Leia também: Gabriel Leone volta à infância ao realizar sonho do pai em novo filme: 'Emocionante'

Além das novidades profissionais, Fernando Meirelles destacou que os fãs podem esperar uma parceria entre ele e Gabriel Leone, ator de Ferrari, em um futuro próximo: "A gente está conversando sobre projetos para daqui a um ou dois anos. Estamos nos falando o tempo inteiro e assistindo coisas juntos".

Durante a entrevista na pré-estreia do filme internacional, Fernando Meirelles fez questão de prestigiar o ator: "Vim ver o filme porque eu gosto de Ferrari, mas principalmente porque eu gosto do Gabriel Leone. É um ator que vai para as cabeças".

"Acho ótimo ver cada vez mais brasileiros em Hollywood. O Gabriel é um cara que vai chegar onde ele quiser. Ele é um talento, um cara fácil de trabalhar, que se transforma. Ele está pronto", completou o cineasta.

No evento, Fernando Meirelles também reencontrou a atriz Alice Braga, com quem trabalhou no filme Cidade de Deus, em 2002. Além de colocar a conversa em dia, o cineasta aproveitou para pegar o contato da artista e trocar abraços com a amiga de longa data.

FOTOS: VAN CAMPOS/AGNEWS