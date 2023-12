Fernanda Souza fez sinastria amorosa com namorada: "A gente obedece"

Fernanda Souza fez sinastria amorosa com Eduarda Porto; casal assumiu o namoro há dois anos e está cada dia mais feliz

Apaixonada, a atriz e apresentadora Fernanda Souza contou que é adepta da sinastria amorosa. Em uma entrevista reveladora, a artista contou que passou pela análise ao lado da namorada, Eduarda Porto.

A sinastria é o estudo das relações entre dois mapas astrais. A artista sempre foi muito ligada à astrologia. "Eu já me conecto com o mapa astral há muito tempo. Amo a sinastria amorosa. Você fez a minha com a Duda, né. A gente escuta sempre, a gente tem anotado os tópicos, a gente te obedece direitinho", contou em entrevista ao podcast Entre Astros 09.

A artista detalhou a experiência. "Tem muita coisa que você falou sobre pontos da nossa vida que a gente pode se unir para expandir coisas minhas ou dela, e a gente tomou isso como sempre e colocou essas conexões para acontecer", revelou ela

Fernanda Souza e Eduarda Porto eram amigas antes de se envolverem amorosamente. Quem apresentou as duas foi o amigo Bruno de Luca, que inclusive comemorou quando as duas assumiram o romance. "Orgulho máximo das minhas melhores amigas terem se transformado em um lindo casal! Amo vocês", declarou ele na época.

Fernanda Souza sofre com distância da namorada

Em outubro, a atriz e apresentadora Fernanda Souza fez um desabafo sobre seu relacionamento com seus seguidores. A comandante do reality show da Netflix, Ilhados com a Sogra, disse que também passou por um momento de confinamento e ficou distante de sua namorada, Eduarda Porto.

Em um dos episódios do programa, a apresentadora surpreendeu ao derramar lágrimas devido à saudade de sua parceira. A cena aconteceu enquanto Fernanda assistia o reencontro emocionante de alguns participantes do reality, que incluíam mães, filhos, genros e noras, revisitando lembranças de sua própria família.

Com a voz embargada, Fernanda aproveitou a oportunidade para se declarar para amada, Duda, e também para sua mãe, Ida Souza: “Ah, me deu saudade da minha mãe, me deu saudade da minha mulher”, admitiu a apresentadora.