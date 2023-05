Fernanda Paes Leme conta sobre festa de aniversário e mostra convite: ''Tanta ansiedade''

Apresentadora Fernanda Paes Leme já está organizando a comemoração de seus 40 anos em junho e compartilha o convite com os seguidores

A apresentadora Fernanda Paes Leme (39) revelou aos seguidores que já está organizando sua festa de aniversário para celebrar a chegada dos 40 anos, que serão completados no próximo dia 4!

Em sua conta no Twitter, a atriz contou que quase teve uma crise de ansiedade ao começar os preparativos para a data especial.

"Aff! Nunca pensei que organizar a festa dos meus 40 anos fosse me gerar tanta ansiedade. Tive uma quase crise ontem, acho que ninguém vai", confessou.

Nos stories de seu Instagram, ela ainda mostrou o lindo convite bem brasileiro, pintado à mão por Polly Degan com desenhos de concha, camarão, Espadas de São Jorge, coco e flor de bananeira. "Mas o Salve a data ficou lindo de morrer! Em tempos digitais, um convite pintado à mão é ouro luxo! A Polly arrasou demais", disse a famosa.

Durante a madrugada, ela ainda postou: "Insônia tá osso... e pra ajudar, mandei pra alguns o Save The Date do meu niver numa lista de transmissão que testei e tals... só sei que de algumas pessoas a mensagem tá chegando de madrugada e tô morrendo de vergonha. Eu mandei 21:30. Sorte que ainda falta gente pra mandar e aprendi que essas listas tem que mandar de dia porque ela tem delay". Na segunda-feira, 08, Fepa ainda contou que ficou mal nos últimos dias por conta de uma intoxicação alimentar.

Confira os posts de Fernanda Paes Leme sobre sua festa:

Aff! Nunca pensei que organizar a festa dos meus 40 anos fosse me gerar tanta ansiedade. Tive uma quase crise ontem acho que ninguém vai. — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) May 9, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Polly Degan श्री (@pollydegan)

Fernanda Paes Leme presta homenagem a Paulo Gustavo

Fernanda Paes Leme relembrou os dois anos sem o humorista Paulo Gustavo, que faleceu no dia 4 de maio de 2021, em decorrência de complicações da covid-19. A atriz e apresentadora compartilhou em seu perfil no Instagram diversos registros ao lado do amigo, e desabafou sobre a saudade que sente dele, que segundo ela, era um "ser humano excepcional".

"São 2 anos inacreditáveis. 2 anos que muita coisa não faz sentido. 2 anos que não damos gargalhadas com a presença desse gênio, desse ser humano excepcional. Que falta, Paulo Gustavo. Que saudade. Seguimos por aqui vibrando em sua memória de alegria e afeto", disse a artista.