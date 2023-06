Fernanda Nobre surge em clima de romance com o marido: "Mudou minha vida"

A atriz Fernanda Nobre postou algumas fotos em clima de romance ao comemorar o aniversário do marido

A atriz Fernanda Nobre usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, José Roberto Jardim, que completa mais um ano de vida neste sábado, 24. Os dois, que vivem um relacionamento aberto, estão juntos há 10 anos.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou três fotos para celebrar o novo ciclo do amado. Na primeira, ela mostra apenas o amado, e nas outras duas, os dois surgem juntinhos. Já na legenda, Fernanda demonstrou todo seu amor.

"Escrevo aqui ao mesmo tempo que te agarro enquanto você dorme profundamente, algumas palavras e te agarro, entre um abraço e outro, com toda fé que sinto, agradeço baixinho por ter você ao meu lado. É emocionante testemunhar você viver, observar a maneira como você é comprometido e interessado em se rever para ser um homem melhor", começou o texto.

Depois, a atriz rasgou elogios para José Roberto. "E você já é inquestionavelmente a melhor pessoa do mundo! Você é meu gênio de todo e qualquer assunto, você é a pessoa mais culta que conheço, e você escuta. Você tem a generosidade dos inteligentes que sabem que escutar é sempre melhor que responder. Você mudou tudo na minha vida, me deu força e apoio irrestrito para eu descobrir quem eu sou, me deu espaço para encontrar minha voz."

"Até conhecer você, eu não acreditava que era possível ser inteira ao lado de um homem, achava que precisaria estar sempre atenta, em alerta. Com você eu descanso, me sinto em casa. Estou aqui entre um agarro e uma palavra escrita fazendo um mantra para ser ouvida pelos astros que te amo pra sempre e que quero passar com você o resto dos meus dias. Longe de você absolutamente nada faz sentido. Acordar ao seu lado é viver em poesia. Estar em seus braços é estar segura. A vida é mais bonita e cheia de sentido porque você está aqui. E estarei aqui sempre para você. Te amo com toda minha devoção. Obrigada por você ser exatamente quem você é. Feliz aniversário, minha paixão alucinante", completou.

Confira a homenagem:

Acordo de casamento

Fernanda Nobre revelou que também sente ciúmes do marido, o diretor e encenador artístico José Roberto Jardim. Ela foi questionada por uma fã que também está tentando um casamento aberto.

A seguidora quis saber se é normal sentir ciúmes do marido mesmo nesta condição. "Amo receber essas mensagens de vocês. Todo dia uma história nova. Não consigo responder todas, mas leio! Como vocês sabem, temos relacionamento aberto, mas não somos poli amor. Então não tenho a menor experiência em um relacionamento entre três pessoas", começou a atriz.

"A primeira coisa que me bate lendo essa mensagem é: não é porque você não é monogâmico que não vai sentir ciúmes. Pelo amor, gente, não se cobrem tanto assim! Ter ciúmes é normal. Não dá para quebrar tantos padrões de uma vez só. Seu parceirx tem que te ajudar nisso", finalizou.

