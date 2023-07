Fernanda de Freitas faz rara aparição com o marido em dia na praia

Saiba quem é o marido de Fernanda de Freitas! Os dois apareceram juntos em um dia na praia

A atriz Fernanda de Freitas aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 27, para curtir um passeio na praia na companhia do seu marido, Simão Felipe. Os dois fazem raras aparições juntos em público e preferem manter o relacionamento mais discreto.

Durante o passeio, a estrela exibiu sua boa forma ao ser vista só de biquíni enquanto praticava frescobol com o marido na areia da praia. Os dois também deram um mergulho no mar para se refrescar no dia quente.

Vale lembrar que Fernanda Freitas está longe das novelas desde que atuou em Um Lugar ao Sol, trama das 9 da Globo. O marido dela, Simão Felipe, é fundador de uma ONG. Os dois estão juntos desde 2018.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Recentemente, Simão fez uma homenagem para Fernanda ao postar uma foto dela em seu feed no Instagram e falar sobre a admiração pela amada. "E num piscar de olhos um ciclo de 5! Uma rota, 4 dogs e um só amor! Foi, está sendo e será, para sempre, a mais agradecida jornada da minha vida, aprendizados infinitos, muita arte, muita risada, lágrimas de sabedoria e uma dose de profunda relação com a natureza. Tu transpira amor e ensina amar, com presença e atitudes. Viver e conviver, estar e ser, a meu ver, o meu mundo é vocês. Essa semana me conectei na nossa semana, mto amor, mto mar, é mto amar", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simao Filippe (@sousimao)

Sandra Sá faz rara aparição com a esposa

A cantora Sandra Sá esbanjou alegria e romantismo nos bastidores da pré-estreia do musical '80: A Década do Vale Tudo' em São Paulo na noite de segunda-feira, 24. No camarim, ela recebeu a visita especial de sua esposa, Simone Malafaia, e deu um beijão na amada na frente das lentes dos fotógrafos de plantão.

As duas discretas com a vida pessoal e quase não fazem aparições públicas juntas, mas abriram uma exceção na noite especial. Isso porque Sandra Sá é a protagonista do musical.

Fotos: Araújo / AgNews