Fernanda Campos revela inspiração em novela mexicana para projeto: 'Milionária'

Fernanda Campos entregou novidades e revelou inspiração em novela mexicana para seu novo projeto

Fernanda Campos deu o que falar na web desde que expôs seu affair com Neymar Jr. (31). Em entrevista à Contigo! e à Máxima em vídeo que será divulgado neste sábado, 24, nas redes sociais das marcas, a influencer entregou novidades e revelou inspiração na novela mexicana A Usurpadora para seu novo projeto: "Milionária".

"Tive a ideia de Usurpe Sua Vida Milionária, que é baseada na estratégia da novela A Usurpadora, de como a Paulina consegue ficar milionária e com um marido maravilhoso. Tem várias coisas que ela faz na novela que dá para a gente usar no dia a dia e conquistar isso", revelou Fernanda Campos .

"Peguei cada capítulo da novela e coloquei as estratégias que a Paulina tem desde o fundo do poço, porque no começo da novela ela era muito sofrida. Da novela, eu pego tudo, porque pode ser a gente vivendo no fundo do poço. Mas se a Paulina conseguiu, você também consegue", acrescentou a influencer.

Fernanda Campos ainda revelou como a trama da personagem de A Usurpadora está presente no novo projeto : "Usurpe Sua Vida Milionária mostra uma parte de como duvidaram da capacidade de Paulina sobre empresas e várias coisas. E mostra ela tomando a posição. Até porque, na época, mulheres não administravam empresas, e a Paulina toma essa decisão na frente. Ela começa a administrar e faz a empresa crescer novamente. Vai ter isso lá no Usurpe Sua Vida Milionária".

"Falo que, quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá desculpa. Não tinha renda para pagar alguém para fazer o meu método, então eu fiz tudo. Fiz a minha plataforma igual a Netflix, que é a Menteflix. Eu gravei, fiz meus cartõezinhos, fiz tudo basicamente", completou Fernanda Campos.