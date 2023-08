Felipe de Carolis, de Verdades Secretas, revela por que decidiu financiar nova peça: 'Do meu bolso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Felipe de Carolis, de Verdades Secretas, refletiu sobre trabalho de ator, produtor e idealizador em nova peça

Felipe de Carolis (35), conhecido por sua atuação em Verdades Secretas, está em cartaz com Sedes no Teatro Glaucio Gill, no Rio de Janeiro, até 26 de agosto. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista refletiu sobre seu trabalho como ator, produtor e idealizador da peça e ainda revelou por que decidiu custear a nova produção: "Do meu bolso".

"Estou fazendo essa peça com o dinheiro do meu bolso, o dinheiro guardado que eu tinha", declarou Felipe de Carolis . Sem o apoio de leis ou da família para levantar a peça, o ator destacou que está com expectativas de novos editais para ampliar a obra para outras cidades: "Esse é o plano, amo levar [produções] para onde o teatro não chega".

"Ontem me ofereceram uma publicidade que é 100 vezes o valor do meu salário no teatro. Como convencer essa geração de que o valor da arte e da beleza é muito maior do que o da venda? Qual a estratégia? Eu fico tentando dar o exemplo, mas, para um jovem, deve ser muito deslumbrante ver o dinheiro entrando na conta. Não tive isso, lutei muito. Tive um pai que fez tudo o que pode para me atrapalhar e para eu não conseguir, e é difícil demais", refletiu Felipe de Carolis.

Com 13 anos de carreira como produtor, Felipe de Carolis ainda revelou como lida com o financiamento e entregou o motivo de ter custeado Sedes: "Sou apaixonado por isso, mas a todo momento eu penso: 'Por que estou fazendo isso, meu Deus?'. Especialmente com o dinheiro do meu bolso, pensei mais ainda, porque não param de me pedir pix. Contratei uma produtora executiva e ela me manda assim: 'Preciso de seis pix separados para o tapete branco da neve do cenário e não sei o que'. Eu falo: 'Meu Deus do céu, não aguento mais todos esses pix".