'Declaração de amor', confessa atriz e cantora sobre viver Clara Nunes em peça com 42 músicas

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Pazinato celebrou papel como Clara Nunes no musical em sua homenagem

Nascida no Rio Grande do Sul, a atriz e cantora Bruna Pazinato se mudou para São Paulo a fim de realizar seu sonho. Hoje, ela vê sua trajetória como uma identificação para viver o papel da cantora Clara Nunes (1942-2983) no musical Uma declaração de amor – 40 anos de saudades.

Ícone da música brasileira, Clara Nunes será homenageada a partir do dia 11 de agosto com o musical inspirado em sua obra . Na reta final dos preparativos, Bruna afirma, à CARAS Brasil, estar com o coração ansioso, mas pronta para encarar o desafio de cantar todo o repertório.

"A história dela é inspiradora, leve e cheia de ritmos. O desafio é interpretar Clara Nunes, [já] começa por aí. Acrescentamos 42 músicas dela", explica. O espetáculo condensa as canções em 21 músicas, e ainda conta com personagens como Hebe Camargo (Bruna Campello) e Chacrinha (Gilson Nunes).

Considerara uma das maiores intérpretes do país, a artista viajou representando a cultura do Brasil e tem canções que permeiam as festas e rodas de samba até hoje. Ela morreu aos 41 anos após sofrer um choque anafilático em uma cirurgia para retirada de varizes.

"É realmente uma declaração de amor para ela, é um espetáculo lúdico, com o elenco muito apaixonado por sua história", completa Bruna, que já esteve em 14 musicais ao longo de sua carreira. A artista também já foi jurada do programa Canta Comigo e protagonizou a série Lia, na RecordTV.

CONHEÇA BRUNA PAZINATO, ATRIZ E CANTORA QUE VIVERÁ CLARA NUNES NOS PALCOS

Natural do Rio Grande do Sul, Bruna chegou em São Paulo em 2009, com apenas 17 anos. Na época, ela montou uma república com amigos que havia conhecido através das comunidades do extinto Orkut e convenceu os pais para chegar à capital paulista para estudar música e teatro.

"Tinha como grande espelho a Elis Regina e quis estudar um pouco de teatro para poder interpretar melhor as minhas canções. Com os anos acabei me envolvendo muito com o teatro musical e crescendo muito como artista."

Bruna conta que a arte sempre esteve em seu caminho, apesar de, inicialmente se entender como cantora. Antes de conseguir lançar seu primeiro trabalho autoral, em 2017, ela ganhou a vida trabalhando em festas infantis e cantando em casamentos.

A artista chegou a cursar faculdade de Música, mas precisou abandonar o curso ao receber o convite para fazer parte do elenco de Chacrinha, O Musical, e desde então não ficou sem novos trabalhos. Agora, ela prepara um novo EP autoral que deve chegar em breve, resgatando suas raízes.

"Pulei uma fase de adolescência ao me tornar adulta muito cedo, mas foi essencial. Hoje, gosto muito de atuar, falar e estar com as pessoas. Os projetos que surgiram na minha vida conseguiram englobar tudo o que eu gosto. É uma felicidade."

Agora, Bruna afirma ter mais liberdade para ser autêntica, especialmente nas redes sociais. Em 2020, ela assumiu o relacionamento com a atriz Bel Lima, que pode ser vista na série Vicky e a Musa, no Globoplay.

"Ser sincera e verdadeira é o principal hoje em dia sendo um artista cuidando das redes sociais. Quando vamos seguindo com o coração, as coisas vêm surgindo de acordo com o que nós somos", finaliza a artista.