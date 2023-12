A Fazenda: Nadja Pessoa vai pedir perdão para Galisteu: "Eu preciso"

Nadja Pessoa vai pedir perdão para Galisteu após ser duramente criticada ao vivo; abalada, ela teme que fala da apresentadora possa queimá-la

Abalada, a peoa Nadja Pessoa declarou nesta sexta-feira, 8, que pretende pedir desculpas para Adriane Galisteu. É que ela foi vítima de uma situação constrangedora durante o episódio ao vivo de A Fazenda.

Ela foi consolada por Cézar Black. "Não se maltrate com o que ela falou. É porque a gente vai realmente criando essas teorias malucas", diz o enfermeiro. Nadja então discordou. "Eu tenho é que pedir é perdão, desculpa. O negócio é se desculpar e seguir!", declarou ela.

O ex-BBB seguiu apoiando a decisão e aproveitou para elogiar a comandante do programa. "E ela é maravilhosa. Ela é super simpática, querida! Ela sempre fica muito feliz com todo mundo. Comemora igual, ela pula, ela vibra. É super imparcial!", disse em um discurso ensaiado.

A fala é uma resposta ao desabafo de Adriane Galisteu, que rebateu os comentários da peoa. "Eu quero dar um recado e esse recado é para você, Nadja. Ontem, eu vi você comentando sozinha no quarto e o pessoal de casa também viu que você achou que eu não fui neutra na prova do fazendeiro. E eu vou te dizer uma coisa: eu não sou neutra mesmo! Porque eu torço muito para todos vocês igualmente, de verdade”, disse ela.

