Faustão descobre boatos e rebate críticas ao seu transplante: "Emocionado"

Faustão descobre boatos sobre seu transplante e faz desabafo nas redes sociais; veja

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, mencionou os boatos envolvendo seu transplante nesta quinta-feira, 31. Em sua primeira aparição após a cirurgia, ele disse que não se importou com os comentários.

"Eu sei que a internet tem um monte de mer** falando, se eu tivesse preocupado com isso não teria nem começado minha carreira, importante é você que gosta de mim", declarou ele visivelmente comovido com a história.

Para o apresentador, o momento é de usar sua história como exemplo. "O importante é saber que eu estou aqui muito emocionado e agora é motivar todo mundo a fazer o país a ser o primeiro doador de órgãos do mundo", disse.

Durante o recado, Faustão também agradeceu aos familiares de Fábio Cordeiro, ex-jogador de futebol que doou o coração. "Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível e proporcionou que eu continuasse vivo. Homem simples, eu fico emocionado. Me deixou a chance de viver de novo. Ao irmão, à viuva. Esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas mais humildades que me deram um coração novo", disse emocionado.

FAUSTÃO AGRADECEU

No vídeo, o apresentador emocionou os fãs ao esclarecer como está após o transplante de coração ao qual foi submetido no último final de semana. "Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação", começou ele que está forte e falando sem dificuldade.

O apresentador se mostrou em plena recuperação. "Estou com a voz ainda assim porque fui entubado, mas estou me recuperando. Já estou andando três dias depois de operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado", começou detalhando ele.

Faustão foi operado no último domingo em uma cirurgia que durou cerca de 2h30min. O procedimento foi um sucesso e há dois dias o apresentador foi extubado pelos médicos.