Fátima Bernardes curte dia de sol na piscina com as filhas: "Perfeitas"

Aproveitando um final de semana de sol, Fátima Bernardes curte um dia com muita água na piscina ao lado de suas filhas, Laura e Beatriz Bonemer

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes aproveitou um fim de semana de muito calor para reunir sua família. Em suas redes sociais, a comandante do programa Assim Como a Gente, da GNT, surgiu ao lado de suas filhas gêmeos, Laura e Beatriz Bonemer, frutos de seu antigo relacionamento com William Bonner.

Em seu perfil oficial do Instagram, Fátima apareceu de óculos escuros e boné ao lado de suas herdeiras. Juntas, elas posaram de biquíni ao curtir um dia de sol na piscina. Na legenda, a famosa celebrou a união das meninas da família. "Domingo com elas", escreveu.

Seus seguidores se encantaram com os cliques e logo rasgaram elogios para a foto. "Lindaaaaaas", declarou um fã. "Triamor, felicidade em dose tripla", disse outro. "Trio mais lindo que esse não existe!", escreveu mais um. "Perfeitas", enalteceu um admirador.

Confira a publicação:

Filha de William Bonner e Fátima Bernardes assume namoro com piloto

No último dia 12, Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, usou suas redes sociais para anunciar que está apaixonada! A herdeira do ex-casal tornou público seu relacionamento com o instrutor de voo Caio Freitas. Discreta em sua vida pessoal, a influenciadora digital dividiu alguns registros ao lado do amado para celebrar o primeiro mês de namoro.

Em seus stories do Instagram, Bia abriu um pequeno álbum de fotos com momentos especiais ao lado do namorado. A jovem incluiu registros descontraídos curtindo seu novo apartamento ao lado do amado, e até algumas aparições públicas, como em festas e em um jogo do Flamengo, o time do sortudo. Entre os cliques compartilhados, a influenciadora também mostrou o encontro de seu pai e sua madrasta, Natasha Dantas, com o amado.

Na legenda dos cliques, Bia se declarou ao amado de forma direta: “Um mês de nós”, ela escreveu e marcou o perfil de Caio, que também mantém a discrição sobre sua vida pessoal. Em sua biografia, o jovem dividiu apenas que tem formação como piloto comercial em uma escola de aviação e trabalha como instrutor de voo.